Hai vợ chồng chết bất thường trong căn nhà trọ 4 tầng

Sáng 9/7 nhiều người dân sống tại cùng tại căn nhà 4 tầng (ngăn phòng cho thuê trọ) trên đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh không thấy ông 2 vợ chồng ông D.V.T (SN 1975) và chị Đ.T.T.H (SN 1989) đi làm như bình thường nên gõ cửa xem thử.

Hiện trường được phong tỏa.



Một hồi lâu, không thấy 2 vợ chồng ông T hồi đáp, sinh nghi người ở trọ gọi chủ nhà điện Công an xuống kiểm tra. Cửa phòng được phá bung, mọi người phát hiện ông T tử vong trong tư thế treo cổ, chị H tử vong dưới sàn với nhiều vết thương trên người. Công an quận Tân Bình đã phong tỏa hiện trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ vụ việc.

... 2 nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường.



Được biết ông T và chị H sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Từ khi ở trọ ở đây, 2 người ít khi xảy ra mâu thuẫn.



Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn