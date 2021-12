Hải Phòng: 5 xe container bị bà hỏa thiêu rụi trong đêm

Thông tin từ cơ quan Công an TP Hải Phòng, khoảng 4h49 ngày 13/12/2021, trực ban 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hải Phòng nhận tin báo về việc xe container đỗ tại Công ty TNHH thương mại kho vận DEVYT trong Khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng) đang bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa chữa cháy vụ cháy 5 xe container tại Khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động xe của đội PCCC Công an quận Hải An và 2 xe chữa cháy của đội Khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Đội PCCC Khu công nghiệp Đình Vũ đến dập lửa.

Đến 6h cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy đã dập tắt đám cháy.

...

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng 5 xe đầu kéo của Công ty TNHH Thương mại & Kho vận DEVYT đã bị cháy hỏng.

Lực lượng chữa cháy cũng đã cho di chuyển và bảo vệ được 4 xe container đỗ gần các xe bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được bàn giao cho Công an quận Hải An điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: Báo Giao thông