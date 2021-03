Hãi hùng xe chở cây keo, tràm tung hoành ở các địa phương

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đội CSGT Công an TX Kỳ Anh đã xử lý cả trăm trường hợp xe chở keo, tràm vượt phía sau thùng xe. Riêng từ ngày 16 - 24/3 (sau phản ánh của Báo Giao thông về việc xe chở keo, tràm quá khổ, hết đăng kiểm tự vào chốt CSGT để bị kiểm tra), Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) đã xử lý gần 20 trường hợp vi phạm dạng này. Tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp vận chuyển gỗ vi phạm các lỗi chở hàng quá chiều cao, khổ giới hạn của phương tiện, chở quá số người quy định... Tương tự, ở Thanh Hóa, chỉ tính riêng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, từ ngày 16/1/2020 đến nay, Đội CSGT số 3 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 8 trường hợp chở người trên buồng lái; 12 trường hợp xe chở keo quá chiều dài thùng xe; 9 trường hợp quá chiều cao và 6 trường hợp quá tải trọng với tổng số tiền phạt trên 84 triệu đồng.