Hai đối tượng thuê xe ô tô đi từ Hưng Yên vào Hà Tĩnh để trộm cắp

Ngày 10/12/2020, cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Dương Văn Quân (SN 1994) và Quách Văn Chính (SN 1994), đều trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra về tội trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 6/12/2020, cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh nhận được tin báo của chị Phan Thị Huệ (SN 1980, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) với nội dung vào đêm ngày 5/12 đến rạng sáng ngày 6/12/2020, tại cửa hàng kinh doanh điện thoại di động "Thanh Huệ" của gia đình đã bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 42 chiếc điện thoại di động các loại, có trị giá 76,5 triệu đồng.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

...



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã đã khoanh vùng và xác định 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.



Đến ngày 8/12/2020, sau nhiều ngày theo dõi đối tượng, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 đối tượng Dương Văn Quân và Quách Văn Chính khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.



Tang vật thu giữ gồm: 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner biển kiểm soát 79A-11540, 38 điện thoại di động, 8 đồng hồ thông minh, 1 búa, 1 kìm cộng lực, 1 dụng cụ cắt kính, 1 dụng cụ phá khóa thủy lực.



Được biết, ngoài hành vi nói trên, hiện Dương Văn Quân và Quách Văn Chính đang bị cơ quan Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) tạm giữ để điều tra trong 1 vụ án khác. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng, điều tra theo quy định./.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ