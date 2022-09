Hai "doanh nhân" trẻ chiếm đoạt 27 xe ôtô tại nhiều tỉnh, thành

Ngày 23-9, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Bằng (31 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hồ Trọng Tâm (33 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đậu Đức Bằng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp



Theo cơ quan điều tra, Bằng và Nguyễn Ngọc Tĩnh (31 tuổi), trú xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An (đang bị tạm giữ hình sự vì liên quan đến một vụ án khác) không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều tháng qua, hai người này đã đến các cửa hàng cho thuê ôtô tự lái ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số tỉnh thành khác để thuê xe.

Cơ quan công an làm việc với Đậu Đức Bằng - Ảnh: Công an cung cấp



Để tạo niềm tin, Bằng và Tĩnh đóng giả là doanh nhân thành đạt, đồng ý thuê xe với giá cao, hợp đồng dài hạn và trả tiền thuê trước nhiều tháng.

...

Sau khi thuê, họ đưa xe về Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ để bán lại cho Tâm với giá 150-300 triệu đồng mỗi xe.

Xe ôtô tang vật của vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, đã xác định Bằng và Tĩnh đã thuê ít nhất 27 ôtô các loại để bán, qua đó chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.

Từ lời khai những người liên quan, lực lượng chức năng thu 22 ôtô các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động