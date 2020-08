Hai công an giả đọc lệnh bắt người bị công an thật bóc trần như thế nào?

Ngày 30/8, Công an quận 11 (TPHCM) đang tạm giữ Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (sinh năm 1983, quê Hưng Yên) để lấy lời khai, điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là 2 đối tượng giả danh cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đọc lệnh bắt, khám xét nhà bà L.T.H. (sinh năm 1966) ở đường Nhật Tảo (phường 7, quận 11) vào khuya ngày 28/8.

Đối tượng Trần Văn Sơn



Một nguồn tin cho biết, khi Công an phường 7 (quận 11) có mặt tại nhà bà H., 2 công an “dỏm” này rất bình tĩnh lúc đối mặt với các cán bộ công an thật.

“Tôi hỏi sao mấy anh khám xét nhà mà không thông qua các cơ quan chính quyền của địa phương thì họ nói đã gửi thông báo nhiều lần”, một cán bộ cho hay.

Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi vài câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ thì 2 đối tượng này không trả lời được. Bên cạnh đó, thẻ ngành và lệnh khám xét mà đối tượng Sơn, Thái trình ra đều là giả nên công an đưa cả 2 về trụ sở để làm rõ.

Đối tượng Trần Hồng Thái



Về phần bà H., sau 2 ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng vì lần đầu tiên bị công an “dỏm” vào nhà đọc lệnh bắt, khám xét.

Bà H. cho biết bà làm nghề kinh doanh đá hoa cương và sống một mình trong căn nhà trên. Thời điểm 2 đối tượng giả danh công an này đến thì bà H. đang chuẩn bị đi ngủ.

...

“Họ quát tháo, xông thẳng vào nhà để đọc lệnh bắt tôi về tội tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và họ đọc đúng tên, tuổi của tôi luôn. Tôi thấy mình may mắn vì công an phường đã đến rất nhanh”, bà H. kể lại.

Bước đầu điều tra, Sơn và Thái khai nhận mua quân phục, súng ngắn trên mạng xã hội và thuê ô tô gắn biển số xanh giả đi đến nhà bà H. với mục đích chiếm đoạt tiền.

Một cán bộ công an cho hay việc lật mặt được 2 đối tượng giả danh cán bộ công an là nhờ vào sự cảnh giác của quần chúng nhân dân.

Theo cán bộ này, việc khám xét, bắt giữ người vi phạm pháp luật phải có sự tham gia của Công an, Viện kiểm sát nhân dân và sự chứng kiến của chính quyền địa phương, thiếu một trong các cơ quan trên thì là lừa đảo.

Ô tô gắn biển số xanh giả mà 2 đối tượng Sơn và Thái sử dụng



Trước đó, vào 22h ngày 28/8, Trần Văn Sơn mặc quân phục thiếu tá, Trần Hồng Thái mặc quân phục thiếu uý đi ô tô gắn BKS 80B-2547 giả đến nhà bà H. trên đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TPHCM.

Tại đây, 2 đối tượng này xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đến đọc lệnh bắt, khám xét nhà bà H..

Hoảng sợ do ở nhà có một mình, bà H. gọi điện cầu cứu người em trai. Ngoài ra, người dân xung quanh phát hiện 2 cán bộ công an này có biểu hiện bất thường nên trình báo công an địa phương.

Khi Sơn và Thái chưa kịp chiếm đoạt tiền từ bà H. thì bị Công an phường 7, Công an quận 11 có mặt lật tẩy.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân Trí