Hải “Bánh” - trùm giang hồ khét tiếng một thời - vừa được ra tù sau 22 năm là ai?

Quá khứ vào tù ra tội của Hải "Bánh"

Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "Bánh") sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại 36 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưởng thành trong khu vực phức tạp, ngay từ khi còn đi học, Hải "Bánh" là trở thành kẻ phá giời phá đất, nhận chức đàn anh của đám tiểu yêu chuyên chặn đường trấn lột của bọn móc túi rạch giỏ khách đi tàu.

Sau khi bỏ học dở dang ở Trường thể thao Quần Ngựa, Hải "Bánh" về nhà làm thợ sắt phụ gia đình. Tuy nhiên, ngoài giờ làm thợ sắt, Hải lại nhảy lên xe máy để đi cướp. Vì thế, dù chưa đủ tuổi vị thành viên, Hải đã có 6 tiền án tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối.

Năm 1980, Hải "Bánh" theo một nhóm giang hồ do Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn") cầm đầu thường đi gây gổ đánh nhau, giành địa bàn hoạt đông. Sau nhiều chiến tích, Hải "Bánh" đã được đám đàn em tôn làm "đại ca". Khi trở thành trùm băng nhóm giang hồ, Hải bắt đầu mở rộng tầm hoạt động, tổ chức bảo kê đám móc túi ở chợ Đồng Xuân. Không lâu sau đó, Hải đã nắm trong tay hàng chục tên "đầu gấu" cộm cán.

Sau khi được đám du thủ du thực tôn làm đại ca thì tiền án, tiền sự của Hải càng dày thêm và vào tù ra khám cũng nhiều. Để trốn sự truy bắt của Công an Hà Nội, đầu năm 1993, Hải "Bánh" trốn vào TP.HCM và tụ tập một số đàn em trốn truy nã ở Hà Nội thành lập nhóm giang hồ "trà Bắc" đóng đô ở trên đường Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất).

Cuối năm 1995, Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà) nguyên "giám đốc đen" của công ty cờ bạc Kiến An (Hải Phòng) ra tù. Dung đã cầm đầu một băng nhóm tiêu diệt liên minh nhiều ông trùm, bà trùm khác để thôn tính lãnh địa Hà Nội.

Hải "bánh" trước đây (dấu X) đứng cùng với trùm giang hồ Năm Cam (áo trắng), Dung Hà (thứ 2 từ trái ảnh qua) và các đàn em. Ảnh: hồ sơ cơ quan điều tra.



Vì nể, Hải "Bánh" đã mò ngay xuống Hải Phòng ra mắt Dung Hà và tiếp đón nồng hậu. Từ đây, Hải "Bánh" trở thành tay chân đắc lực của Dung Hà, nắm đầu dây mối nhợ của đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Khi Dung Hà di cư vào Sài Gòn, năm 1998, tại Hải Phòng công việc của Hải "Bánh "vẫn tiếp tục, ngay sau khi y hoàn tất thêm một bản án 45 tháng tù.

Tháng 10/1998, Hải "Bánh" được Dung Hà giới thiệu với Năm Cam, kẻ đã từng nhận Dung là em kết nghĩa. 2 năm sau Hải "Bánh" lỗ nặng trong nghề cá độ bóng đá, xù nợ của giang hồ Hải Phòng - Quảng Ninh hơn một tỉ đồng, bị đám anh chị đất Cảng tầm nã ráo riết. Dù lúc đầu không ưa Hải "Bánh" nhưng Năm Cam đã đổi ý, chìa tay vớt Hải "Bánh" để dễ bề lợi dụng, mục đích là sử dụng Hải để đối trọng với Dung Hà đang có những biểu hiện lộng quyền.

Vụ án sát hại Dung Hà rúng động dư luận

Đêm 1/10/2000, Dung Hà bị đàn em của Hải "Bánh" dùng súng sát hại. Vụ giết Dung "Hà" đã đẩy tình hình an ninh trật tự ở TP.HCM đến mức báo động đỏ. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã có Chỉ thị số 05 về đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Theo báo CAND, Công an TP HCM tung ra một lực lượng lớn với mức độ tập trung cao nhất để nắm mọi tin tức liên quan đến cái chết của Dung "Hà". Mọi đối tượng có mối liên quan đến Dung "Hà" đều được phân tích kỹ, mọi nguồn mâu thuẫn được sàng lọc nghiên cứu. Tất cả những thông tin từ thế giới ngầm kháo với nhau cũng được ghi nhận. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai...

Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TP HCM đã có những chứng cứ chứng minh được cái chết của Dung "Hà" là việc thanh toán nhau của các trùm băng đảng mà người đứng sau không ai khác là Năm Cam.

Sau khi phân tích cặn kẽ và có tính khoa học, lực lượng công an xác định: Hải Bánh là "chìa khóa" của vụ án này. Ngày 19/5/2001, Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải "Bánh". Sau khi bắt Hải "Bánh", một loạt những người khác được gọi lên Công an quận 1, TP HCM và chỉ để hỏi về vụ gây rối, tuyệt nhiên không đả động gì đến vụ Dung Hà.

Hải "Bánh" khi thụ án trong trại giam (Ảnh: Dân việt)



Sau đó Hải "Bánh" được di lý về Trại giam Chí Hòa. Sau 5 tháng 24 ngày ở Trại giam Công an quận 1, Chí Hòa, và Trại giam T.16B, Hải "Bánh" chỉ khai báo tội gây rối trật tự ở nhà hàng Tân Hải Vân, còn vụ giết Dung Hà và các vụ án khác hắn không hé răng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng không thấy động tĩnh gì từ phía Năm Cam, Hải "bánh" đã thay đổi thái độ và quyết tâm rũ bỏ tất cả để khai ra mọi chuyện. Theo lời khai và chứng cứ Hải "Bánh" cung cấp, công an xác định Nam Căm là chủ mưu đứng sau vụ sát hại Dung Hà.

Ngày 12/12/2001, Năm Cam bị lực lượng công an bắt giữ. Tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố Vụ án Năm Cam và đồng bọn.

Năm Cam trong tù



Tháng 10 năm 2002, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra, và chuyển hồ sơ Vụ án Năm Cam sang Viện Kiểm sát Nhân dân để đưa ra xét xử.

Theo Người lao động, năm 2003, TAND TP HCM tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam trong vụ án xét xử Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng phạm. Tại phiên toà, Năm Cam và 5 bị cáo khác bị toà tuyên án tử hình.

Trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Tuấn Hải bị toà tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam.

Thời gian trong tù, Hải "bánh" từng chia sẻ với báo chí: "Nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người, không phạm nhân nào có, đó là "tự do", vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì".

Hải "Bánh" khóc khi được ra tù sau 22 năm thụ án



Ngày 27/1/2022, Hải "Bánh" đã hoàn thành thời gian thụ án kéo dài 22 năm, trở về cuộc sống bình thường. Theo Thanh niên, lãnh đạo trại giam Xuân Lộc ( Đồng Nai) cho biết, nhờ cải tạo tốt từ năm 2015 cho đến nay, nên Hải “Bánh” liên tục được giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước hạn.

