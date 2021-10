Hà Tĩnh: Xôn xao clip nữ sinh bị hành hung chảy máu mũi

Nữ sinh V. kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế.

Theo đó, nữ sinh này bị bắt quỳ gối và liên tiếp bị tát vào mặt đến bật máu mũi. Trong đoạn clip, người hành hung còn nói “không liên quan nhưng thích đập?”, "nhớ mặt chị H. và nhớ mặt chị đó" và dùng nhiều lời lẽ nhục mạ, đe dọa nữ sinh. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Qua tìm hiểu của PV, nạn nhân trong đoạn clip là em T.K.V (học sinh lớp 7, trường THCS Lê Hồng Phong). Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nữ sinh bị bắt quỳ gối và liên tiếp bị đánh vào vùng mặt.



Ông Trần Đình Phúc (65 tuổi, trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) – ông nội của nữ sinh V., kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 29/9/2021. Lúc này, V. đang ở nhà chuẩn bị đi học, thì có một bạn học gọi đi. Đến chiều khi đi học về, V. lên giường đi ngủ và không ăn cơm. Khoảng 11h, ngày 30/10, một người hàng xóm thông tin việc cháu bị hành hung, 2 ông bà mới bàng hoàng hỏi cháu V. tìm hiểu sự việc.

“Cứ nghĩ cháu bị mệt nên 2 ông bà để cháu nghỉ ngơi, chứ tôi không ngờ sự việc xảy ra như thế với cháu mình. V. cho biết cháu bị 2 bạn nữ học trước khác đánh, trong đó có một người tên L. là học sinh lớp 11, nhưng đã bỏ học. Do bị đe dọa nên cháu không dám kể lại sự việc với gia đình”, ông Phúc thông tin.

Nữ sinh V. đã đi học trở lại sau một thời gian điều trị.



Theo ông Phúc, vị trí cháu V. bị đánh là tại khu vực đồi thông Linh Cảm, xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ). Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa nạn nhân đến công an xã Tùng Ảnh để trình báo.

Tại đây, cơ quan chức năng đã lấy lời khai và đưa V. đi kiểm tra sức khỏe. Gia đình cũng đã xin nghỉ học và đưa em đi điều trị tại bệnh viện một thời gian.

Trước đó, ngày 28/9, có 2 nữ sinh tên H. đã đến nhà tìm gặp V. với lý do bình luận trên mạng xã hội. Lúc này, ông Phúc đã yêu cầu 2 nữ sinh không được gây gổ với cháu và có việc gì trao đổi với gia đình.

“Hiện, sức khỏe V. đã hồi phục để đi học nhưng tinh thần cháu vẫn hoang mang, chưa ổn định”, ông Phúc cho biết.

Liên quan đến sự việc, Hiệu trưởng THPT Lê Hồng Phong, ông Nguyễn Tiến Trung, cho hay: Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chỉ thông báo xin nghỉ cho giáo viên chủ nhiệm nhưng không nói rõ là học sinh này bị hành hung. Đến giữa tuần qua, gia đình mới thông tin sự việc cho nhà trường.

