Hà Tĩnh: Về quê chơi, nữ sinh đại học bị tai nạn tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.



Ngày 7/8, nguồn tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân là chị Đ.T.X.L. (19 tuổi, trú tại xóm 6, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, khoảng 23h ngày 6/8, xe ô tô mang BKS 38A-003.09 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên QL1A theo hướng Nam-Bắc.

Khi đi qua tổ dân phố 10 (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38AF 001.96, do chị Đ.T.X.L. điều khiển, chở em gái chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị kéo dưới gầm ô tô gần 40m.



Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ bay lên vỉa hè, xe máy bị kéo trượt dưới gầm ô tô khoảng 40m.

Chị Đ.T.X.L. tử vong tại chỗ, còn em gái bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị hư hỏng, chiếc xe máy bị kéo dài vỡ tung toé.

Vụ tai nạn khiến chị Đ.T.X.L. bị tử vong tại chỗ.



Được biết, chị Đ.T.X.L. hiện là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội, đang trong thời gian nghỉ hè nên chị L. về quê chơi thì xảy ra sự việc trên.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một sinh viên đại học tử vong.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết