Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Dịp này, huyện Can Lộc đã huy động các nhà hảo tâm trao tặng 1.304 suất quà Tết cho người nghèo, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng. Và trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 12 nhà đại đoàn kết cho 12 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 840 triệu đồng.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà trao quà cho người nghèo

Cũng trong chiều nay, chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc tổ chức đã trao 153 suất quà và 2 Mái ấm Công đoàn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà biểu dương những đóng góp của người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh; ghi nhận những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong việc chăm lo Tết cho người lao động. Cùng với đó, ông Trần Báu Hà mong muốn các cấp Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để duy trì và phát triển ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

