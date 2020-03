Hà Tĩnh: Tông nhau trực diện, hai xe lao xuống đường nát vụn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 12/3. Thời điểm này, anh T.H.C (SN 1988, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 38A - 181.29, chạy theo hướng từ Ngã ba Đồng Lộc đi về huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến Km5+150 QL15B đoạn qua thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc, xe ô tô 4 chỗ bất ngờ tông trực diện với xe ô tô tải đang chạy ngược chiều mang BKS: 38N - 4637 do N.V.M (SN 1994, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển.

Cú tông đã khiến cả hai xe cùng lao xuống ruộng lúa bên lề đường. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bẹp dúm phần đầu, anh T.H.C bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin