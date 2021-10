Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại mỏ đá Công ty Hải Giang San

Công ty Cổ phần Hải Giang San (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000556 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/5/2010. Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được gia hạn sử dụng 20.000 m2 đất tại khu vực Núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (đất có nguồn gốc đãđược UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép gia hạn thuê theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; đã hết hạn sử dụng đất từ ngày 31/12/2020) để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng).

Video: Bãi chế biến của mỏ đá Công ty Hải Giang San vi phạm khoảng cách an toàn

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/9/2029 (xác định theo thời hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 1645/GPUBND ngày 1/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù bãi chế biến vi phạm khoảng cách an toàn nhưng Mỏ đá Rú Nấy của Công ty Cổ phần Hải Giang San vẫn hoạt động bất chấp nguy hiểm, mất an toàn lao động.

Cụ thể, theo đánh giá tác động môi trường thì bãi chế biến của mỏ đá Công ty này phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với con người là 300m trở lên. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, bãi chế biến này mới chỉ đạt khoảng cách 150m.

Các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu công ty phải làm thủ tục xin thuê đất, để làm bãi chế biến mới đảm bảo khoảng cách an toàn. Thế nhưng, dù chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt cho thuê đất nhưng Công ty vẫn ngang nhiên hoạt động chế biến tại bãi cũ.

Từ mỏ đá khai thác đến bãi chế biến và văn phòng bãi chế biến chưa đảm bảo khoảng cách an toàn



Ông Đinh Thái Hùng, Giám đốc Công ty CP Hải Giang San thừa nhận: hiện tại bãi chế biến của công ty không đạt khoảng cách an toàn nên công ty đang làm thủ tục thuê đất làm bãi chế biến mới với diện tích 1ha, cạnh cầu Đồng Trá, cách mỏ gần 1km.

"Bãi chế biến thì phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với con người là 300m trở lên, còn đối với máy móc thì khoảng 150m. Hiện tại, chỉ đạt khoảng cách 150m nên công ty phải làm thủ tục xin thuê đất làm bãi chế biến mới, để đưa văn phòng ra phía ngoài cho an toàn nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt cho thuê đất", ông Hùng nói.

Bãi chế biến của mỏ đá Công ty Hải Giang San chưa đủ khoảng cách an toàn vẫn hoạt động hơn chục năm nay



Trả lời câu hỏi của PV, vì sao công ty chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất làm bãi chế biến mới mà vẫn tiến hành chế biến ở bãi cũ thiếu an toàn? Vị giám đốc công ty này phân trần, công ty mới chỉ được phép khai thác đá hộc, khi nào hoàn thiện thủ tục làm bãi chế biến mới thì được chế biến. Đoàn kiểm tra cũng đang cho cho công ty "du di" làm ở bãi chế biến cũ, nhưng phải cam kết di chuyển chỗ ở của công nhân đi nơi khác để đảm bảo an toàn, nếu để xảy ra việc mất an toàn thì công ty tự chịu trách nhiệm (!)

" Hiện tại ở bãi cũ thực ra không an toàn, nhưng lâu nay cũng không xảy ra chuyện gì cả. Giờ công ty chưa khai thác mấy, đang tu sửa máy, chỉ có 2-3 người ở lại. Chúng tôi cũng đã có cam kết đảm bảo an toàn rồi", ông Hùng cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, sẽ cho Phòng TN&MT huyện tiến hành kiểm tra ngay. Cũng theo ông Hưng, huyện sẽ cho kiểm tra, làm rõ và báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường.

Từ mỏ đá đến văn phòng bãi chế biến (vòng tròn đỏ) phải đảm bảo khoảng cách đối với con người là 300m trở lên. Tuy nhiên, bãi chế biến này mới chỉ đạt 150m.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

