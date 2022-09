Hà Tĩnh: Thu hút hơn 40.000 lượt khách dịp lễ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Du lịch biển vẫn là nơi chiếm số lượng lớn lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ.



Theo thống kê, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 40.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 10.000 lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng đạt 50%.

Du lịch biển vẫn là nơi chiếm số lượng lớn lượt du khách: Khu du lịch biển Thiên Cầm với 13.000 lượt khách, biển Lộc Hà 5.000 lượt. Lượng khách du lịch đến tham quan tại các khu du lịch văn hóa tâm linh cũng tăng mạnh tại các điểm di tích như: Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Trần Phú…

Tính từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã đón hơn 1.146.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Khách lưu trú nội địa đạt 182.186 lượt; khách lưu trú quốc tế đạt 4.460 lượt. Hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Do có sự chủ động ngay từ đầu, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ… nên lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tìm đến Hà Tĩnh ngày càng tăng mạnh.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng