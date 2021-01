Hà Tĩnh: Thu giữ 2 khẩu súng tự chế cùng 250 viên đạn

Trước đó, vào khoảng 11 giờ, 40, ngày 23/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông tại km 486 + 500 trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh do Thượng úy Nguyễn Phan Trung làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 37A 53781 do Vương Đình Long, (SN 1988) trú tại xóm 17, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

...

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 2 khẩu súng tự chế ( bắn đạn chì) cùng 250 viên đạn.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 2 khẩu súng cùng cơ số đạn trên và bàn giao cho Công an TX Hồng Lĩnh xử lý theo qui định của pháp luật.

Tác giả: VĂN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh