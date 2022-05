Hà Tĩnh: Thông tin mới vụ việc nghi vấn cán bộ địa chính "ém" sổ đỏ của người dân

Xung quanh vụ việc nghi vấn cán bộ địa chính "ém" sổ đỏ của dân, trao đổi với Phóng viên, Thượng úy Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) cho biết, ông đã đọc nội dung bài báo phản ánh. "Địa phương cũng biết về việc ni, cũng thông báo cho người dân, ai có nhu cầu thì đến gặp Công an để giải quyết. Nhưng đến thời điểm giờ từ khi bài báo lên mới có 3 người lên, trước đó người ta đều giải quyết theo kiểu quan hệ cá nhân, quan hệ dân sự ngoài", Thượng úy Phong nói.

Cũng theo Trưởng Công an xã Hương Vĩnh, Công an xã Hương Vĩnh đang nắm bắt tình hình, số liệu cụ thể như trên Ngọc Mỹ chỉ có 3-4 trường hợp, còn đã được giải quyết. "Công an địa phương đang tiếp nhận các ý kiến xung quanh của người dân, tổng hợp lại toàn xã sau đó mới triển khai các biện pháp tiếp theo", Thượng úy Hoàng Quốc Phong thông tin.

Giấy mời số 122/GM-UBND ký ngày 4/5/2022 của UBND huyện Hương Khê mời ông Thông và lãnh đạo, cán bộ các cơ quan chức năng đến làm việc để làm rõ thông tin phản ánh của người dân.



Được biết, để làm rõ một số nội dung phản ánh liên quan đến việc thu hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho một số hộ dân trên địa bàn xã Hương Vĩnh của ông Nguyễn Văn Thông (thời kỳ làm cán bộ địa chính xã Hương Vĩnh), ngày 4/5/2022, UBND huyện Hương Khê đã gửi giấy mời số 122/GM-UBND mời ông Nguyễn Văn Thông (công chức địa chính xã Hương Lâm, nguyên là công chức địa chính xã Hương Vĩnh) lên làm việc để làm rõ phản ánh.

...

Theo giấy mời này, buổi làm việc diễn ra vào ngày 5/5/2022 với sự tham gia của các cán bộ: Ông Phan Ký, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; Đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc và cán bộ liên quan chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Khê - Vũ Quang; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh.

Trao đổi với Phóng viên, ông Nguyễn Xuân Quyền, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, huyện đã mời ông Nguyễn Văn Thông lên làm việc, ông Thông nói xóm nhận sổ đỏ chứ ông Thông không nhận. "Chúng tôi đã giao xã về làm việc với xóm và anh Thông, đối chất với các hộ dân. Anh Thị (ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh - PV) nói thế chứ anh Thị cũng không chứng minh được anh Thông cầm, chúng tôi đã mời làm việc, đang giao cho anh Thông với anh Thị về làm việc trực tiếp với các hộ dân", ông Quyền nói.

Trở lại với bài báo mang tên: "Hà Tĩnh: Cán bộ địa chính "ém" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân suốt gần 8 năm?" đăng ngày 5/5/2022, Phóng viên đã phản ánh thông tin trên bản danh sách ngày 8/12/2014 thể hiện, người nhận ký tên là Nguyễn Văn Thông, xác nhận đã nhận 40 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong đó có 8 bản photo, 32 GCNQSDĐ gốc. Đây là thông tin cần được các cơ quan chức năng làm rõ có liên quan đến ông Nguyễn Văn Thông hay không?; bảo vệ uy tín của cán bộ Nguyễn Văn Thông (trong trường hợp ông Thông không làm sai) hoặc bảo vệ quyền lợi của người dân trong trường hợp thông tin người dân phản ánh là đúng.

Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc... ./.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn