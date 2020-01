Hà Tĩnh: Tết của những người mang án

Tâm sự của P. cũng là nỗi niềm chung của nhiều phạm nhân đang chịu án tại phân trại số 1 của trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khi không khí Tết đang cận kề.

Đây là mùa Tết xa nhà đầu tiên ở nơi tù tội này của P. Ngày hôm qua, gia đình cũng vừa vào thăm và động viên P. cố gắng cải tạo tốt để được đặc xá sớm đoàn viên với gia đình.

Trong những ngày giáp Tết, Ban giám thị trại giam đã tổ chức cho các phạm nhân gói bánh chưng đón Tết.

Với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trong những ngày này Ban giám thị của trại giam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để hơn 1.100 phạm nhân có một cái Tết đầy đủ, ấm cúng.

Đến ngày 28 tết, các phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà đã được cho nghỉ lao động cải tạo để cùng ban giám thị trang trí, sửa soạn đón Tết.

Mỗi nhóm được phân công một nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, trang trí, họ ngồi thành nhóm để bắt đầu gói bánh chưng. Những lời thăm hỏi, những câu chuyện, lời động viên được họ chia sẻ, nhắn gửi cho nhau trong những ngày cuối năm. Nếu như không phải họ đang mặc áo số, nhiều người không nghĩ đây là trại giam.

Từ sáng sớm thịt lợn đã được đưa đến khu nhà ăn của trại giam để chuẩn bị gói bánh

Nếp được ngâm và vò kỹ

Nhiệt tình tham gia sửa soạn gói bánh chưng, phạm nhân N.V.C (quê Nghệ An) cho biết đây là năm thứ 4 anh gói bánh chưng trong trại. Nói về lý do phải thi hành án trong trại giam, C. cho biết mình phạm tội buôn bán ma túy, bị kết án 10 năm tù giam.

Nhắc đến gia đình C im lặng, nghèn nghẹn "Nhớ lắm chứ chị, hồi em đi con em vừa sinh, em còn chưa giúp vợ thay tã cho con được một lần".

May mắn hơn C, phạm nhân Đ.V. L. (Nghệ An) không giấu được nước mắt, khi Tết này được đón Tết với gia đình. “Đây là lần cuối em gói bánh chưng với bạn tù. 10 năm qua, em đã nhận được cái giá cho hành vi phạm tội của mình. Đây là cái Tết mà gia đình em đã mong chờ bao nhiêu năm", L chia sẻ.

Được biết, dịp Tết Canh Tý 2020, Trại giam Xuân Hà có 115 phạm nhân được tha tù trước thời hạn, kịp về đón tết cùng gia đình.

Với nhiều phạm nhân, đây là lần đầu tiên họ tự tay gói những chiếc bánh chưng.

Để gói khoảng 3.000 chiếc bánh chưng, các phạm nhân đã phải mất hơn 1 ngày mới hoàn thành

Đối với gần 1.000 phạm nhân khác thì những giờ phút đoàn viên ngắn ngủi trong những ngày cuối năm luôn là thời khắc vô cùng ý nghĩa.

Khi bên ngoài phố thị náo nhiệt, người người nhà nhà đang hối hả ngược xuôi mua sắm tết thì người nhà của họ lại háo hức cho cuộc đoàn viên tại nơi không ai muốn này.

Ngày hôm qua, vợ con của phạm nhân N.V. C, vượt gần cả trăm km từ Nghệ An để vào thăm chồng được trong chốc lát. Cuộc đoàn viên, vội vàng trong nước mắt. C cũng mong rằng đây là cái Tết cuối cùng ở đây, hy vọng lần đặc xá tới, anh sẽ có tên.

Đây là cái Tết thứ 2 bà Nguyễn T.L. (quê Nghi Lộc - Nghệ An) cùng con dâu bắt chuyến xe sớm vào thăm con trai đang thụ án ở đây. Gần 90 tuổi, bà chỉ mong đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay, con trai mình có thể cải tạo tốt về nhà để tang cho bà. Mấy chục phút ngắn ngủi, mẹ con chỉ nhìn nhau khóc, trước lúc ra về bà chỉ biết động viên con mình cố gắng cải tạo để làm người lương thiện.

Những cuộc đoàn viên ngày cuối năm ở trại giam

Trong chiều 22/1, 115 phạm nhân đã được lãnh đạo trại giam Xuân Hà công bố và trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thượng tá Bùi Quốc Toản – Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết: “ Những ngày cuối năm, khi cái Tết sắp đến, ai cũng hướng về quê nhà, mong ước đoàn tụ với gia đình. Vì thế, chúng tôi luôn tạo điều kiện, quan tâm, ổn định tâm lý cho phạm nhân. Đồng thời, cho họ biết những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, động viên, khuyến khích họ cải tạo tốt để được giảm án, sớm đoàn tụ với gia đình, xã hội”.

