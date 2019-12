Hà Tĩnh: Tên trộm phá 3 lớp cửa sổ đột nhập nhà dân trộm gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Trần Ngọc Anh tại CQĐT cùng tang vật.

Vào khoảng 9 giờ, 30 phút sáng ngày 20/12, nhà ông Trân Văn Vượng (SN 1959, trú thị trấn Nghèn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi số tiền khoảng 970 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác định Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Sau khi đầy đủ các chứng cứ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng tại nhà riêng, thu giữ một chiếc xe máy không có biển số và hơn 160 triệu đồng là tang vật vụ án.

Tại CQĐT, Trần Ngọc Anh khai nhận, sau một thời gian quan sát các hoạt động thường ngày của gia chủ, lợi dụng lúc không có người ở nhà nên đã phá 3 lớp cửa sổ đột nhập vào trong nhà ông Vượng mở tủ đựng ti vi để lấy tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Số tiền trộm được sau đó đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

CQĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Anh để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Ngô Toàn

