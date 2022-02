Hà Tĩnh: Tăng cường lực lượng đảm bảo ATGT khu vực chùa Hương Tích

Sáng 7/2, đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT tại Khu di tích chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc).

Lực lượng chức năng kiểm tra các thuyền du lịch trên hồ đập Nhà Đường

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực trạng phương tiện, người lái và bến bãi của thuyền du lịch và xe ô tô điện đang hoạt động tại đây.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc niêm yết, công khai giá và số lượng người đi trên xe điện, thuyền du lịch; công tác đảm bảo TTATGT lúc tham gia giao thông trên các phương tiện nói trên và ở khu vực cáp treo…

Nhìn chung, công tác đảm bảo ATGT phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 tại Khu di tích chùa Hương Tích được UBND huyện Can Lộc và các đơn vị quan tâm và chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cơ bản các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân đi lại, tham gia lễ hội.

Vào những thời gian cao điểm, lượng người đổ dồn về chùa đông có xảy ra tình trạng chen lấn; tuy nhiên, về cơ bản các du khách, chủ thuyền, lái xe… đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông bằng thuyền, xe điện và cáp treo.

Theo đại diện Đội Đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian vừa qua, Đội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo ANTT - ATGT trên đập Nhà Đường để người dân đi chùa, du xuân an toàn.

Trong ngày hôm qua (6/2), Đội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2 trường hợp thuyền du lịch chở người quá số lượng quy định.

Trong khi đó, lực lượng Công an huyện Can Lộc, Công an xã Thiên Lộc cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác bố trí, cắt cử cán bộ ứng trực tại hầu hết các vị trí, không để xảy ra mất ANTT và tình huống bất ngờ.

Để đảm bảo ANTT và ATGT cho du khách đi lễ chùa đầu năm, gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Nguyễn Văn Tân – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các bên liên quan triển khai thực hiện nghiêm Công điện của UBND tỉnh về “Bảo đảm TTATGT trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2022” và các giải pháp đã thống nhất lại buổi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết tại Khu di tích Chùa Hương Tích huyện Can Lộc vào ngày 21/1/2022.

...

Đặc biệt yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như: người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định; vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, hành khách không mặc áo phao khi đi đò, không đeo khẩu trang khi lên phương tiện giao thông…

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại buổi kiểm tra:

Lực lượng chức năng luôn có mặt ngay tại điểm ra vào khu di tích chùa Hương Tích

Lực lượng CSGT kiểm tra bằng lái của các lái xe điện trong khu di tích chùa Hương Tích

Tại các điểm xuống thuyền du lịch cũng được kiểm soát chặt chẽ

Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh làm việc với đơn vị kinh doanh thuyền du lịch, cáp treo và xe điện

Đoàn Ban ATGT tỉnh trực tiếp đi thuyền trên hồ đập Nhà Đường để kiểm tra

Qua kiểm tra, về cơ bản các đơn vị kinh doanh và người dân đều chấp hành các quy định về ATGT

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn