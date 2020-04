Hà Tĩnh: Tạm giữ ông già U70 nghi giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi bị tàn tật

Cháu N.Q.T và bà nội Lê Thị Bảo

Theo đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 21/4, cháu N.Q.T, (SN 2011) là đối trượng tàn tật, ở cùng bà nội tại tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đi chơi ở hàng xóm. Sau đó cháu T bị ông Dương Công Phác (SN 1952) dắt vào nhà ông Dương An (89 tuổi) bị mù và điếc, sống độc thân ở cùng thôn.

Sau khi phát hiện thấy ông Phác dắt cháu T. vào nhà cụ Dương An có nhiều biểu hiện nghi vấn, người dân trong thôn đã đến nhà bà Lê Thị Bảo (65 tuổi, là bà nội của cháu) thông báo cho bà Bảo về sự việc.

Theo lời kể của bà Bảo: Ngay sau khi nhận được tin, bà rất hoảng hốt, vội chạy sang nhà cụ Dương An. Và thật kinh hãi khi thấy ông Phác đang giở trò đồi bại với cháu bà trên giường bên phải giường của cụ Dương An. Do cụ An mù cả hai mắt và điếc nên không nghe và thấy gì. Phát hiện thấy bà nội, cháu T. khóc rống lên, nên ông Phác vội buông cháu ra.

Lúc này bà Bảo rất sợ nên cho cháu kéo quần lên, rồi dắt cháu chạy ra khỏi nhà cụ An kịp thời trình báo cho bà Võ Thị Lộc (64 tuổi) Thôn trưởng, thôn Tân Tiến.

Bà Võ Thị Lộc, Trưởng thôn Tân Tiến bức xúc trước hành vi của ông Dương Công Phác

Trao đổi với PV Báo Dân Sinh, bà Võ Thị Lộc cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo (16 giờ, 05 phút, ngày 21/4) cán bộ thôn và nhiều bà con đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phát hiện thấy ông Phác có những biểu hiện khác thường nên đã đưa cháu đến trạm y tế Thạch Hương kiểm tra sức khỏe, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Thầy Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học cơ sở Thạch Hương cho biết: Cháu N.Q.T học sinh hiện học lớp 2 tại trường là đối tượng tàn tật được miễn giảm học phí; cháu lên 1 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo; cháu học lực kém, học tới 2 năm lớp 1 trước khi lên lớp 2.

Anh Nguyễn Văn Ái, (bố đẻ cháu T) bức xúc trước hành vi của ông Phác

Anh Nguyễn Văn Ái (37 tuổi) bố đẻ của cháu N.Q.T làm nghề phụ hồ bức xúc nói: Đây là vụ việc nghiêm trọng nên chẳng cần phải giấu giếm, mà rất cần được đưa ra ánh sáng để xử phạt thật nghiêm đối với ông Dương Công Phác. Đồng quan điểm với anh Nguyễn Văn Ái, bà nội cháu Lê Thị Bảo và bà Võ Thị Lộc thôn trưởng thông Tân Tiến cùng nhiều dân địa phương cũng rất bức xúc!

Được biết, ông Dương Công Phác là một người mù nhưng vẫn tự đi lại được và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Còn cụ Dương An tuy mù điếc và sống độc thân, nhưng hàng ngày đến bữa có con cháu mang cơm đến phục vụ.

Trạm Y tế Thạch Hương

Hiện công an xã đã phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà tiến hành khám xét, lấy lời khai, lập biên bản, đồng thời tổ chức đưa cháu kiểm tra, giám định tại cơ sở y tế chuyên môn vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

