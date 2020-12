Hà Tĩnh: Tài xế xe 'dù' giả xe buýt đánh nam thanh niên chảy máu mũi khai gì?

Video: Tài xế xe buýt giả, đuổi theo đánh nam thanh niên được người dân ghi lại.

Chiều tối 25/12, Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra triệu tập tài xế Phan Văn Lĩnh (SN 1972, trú khối phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) lên làm việc.

Hình ảnh tài xế xe buýt đuổi đánh nam thanh niên ở thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Cắt từ video)

Tại cơ quan điều tra, tài xế Lĩnh khai nhận, anh ta điều khiển xe khách mang BKS-38B 011.16 tới đón khách ở khu vực trước sảnh Vincom Hà Tĩnh. Lúc này T. (SN 2001, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ngăn hành khách không lên xe của Lĩnh. Quá bực tức, Lĩnh dùng tay đánh vào đầu và mặt nạn nhân rồi lên xe bỏ đi.

Theo T., thời điểm đó, em đang cùng bạn đứng chờ xe buýt để bắt xe về nhà. Sau khi nhắc bạn không lên xe, T bị tài xế nhảy xuống dùng tay, chân đấm đá vào người.

Sau đó, hình ảnh này được người dân quay lại và phát tán trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của lái xe này.

Được biết, xe khách trên thường xuyên đưa đón khách trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận. Một cán bộ CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, chiếc xe nói trên là xe buýt giả.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.



Tác giả: SÔNG LA

Nguồn tin: Báo VTC News