Hà Tĩnh: Sau xử phạt, chủ đầu tư KĐT Cánh Buồm vẫn thi công ẩu, đường nát, bụi mù mịt

Xe quá khổ quá tải tấp nập ra vào dự án đã cày nát đường, gây ô nhiễm. Tuy nhiên, không thấy CSGT kiểm tra, xử lí.

Mặc dù Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mới khởi công xây dựng từ đầu năm 2022 đến nay nhưng đã bộc lộ nhiều bất cập khiến người dân trong và ngoài dự án bức xúc.

Cống, đường ở cổng vào Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm bị lấp, nát bét.



Phản ánh với PV, ông Phạm Văn Tiến (80 tuổi, TDP 3, phường Hưng Trí) nói: Bây giờ cứ mưa xuống là ngập lụt, 20 hộ dân ở giữa Khu dân cư đô thị Cánh Buồm chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì việc này. Không biết đến bao giờ chủ đầu tư mới làm được mương thoát nước như đã hứa với chúng tôi nữa…?

Theo ông Tiến, quá trình thi công, san lấp mặt bằng tại Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm, do xe tải gây bụi bặm, làm hỏng đường nên nhiều lần người dân ra chặn không cho xe đi. “Có 2 đến 3 lần người dân đứng ra chặn xe không cho chở đất vào đổ nữa vì họ chạy rầm rầm làm hỏng hết đường, gây ồn ào, bụi bay mù mịt, người dân chịu không nổi” - ông Tiến bức xúc.

Đường dân sinh bên trong dự án đã bị cày nát.



Nhắc đến vấn đề làm mương thoát nước, ông Phạm Ngọc Sỹ - Tổ trưởng TDP 3 phường Hưng Trí lắc đầu ngán ngẩm nói: Khi thiết kế, xây dựng dự án không làm mương thoát nước cho dân, giờ quy hoạch xong rồi phát sinh mương thoát nhưng không lấy đất của dự án mà vận động dân hiến đất, thỏa thuận đền bù nên một số hộ không đồng tình vì đất sát móng nhà rồi, họ không thể phá móng nhà để làm mương được.

“Không chỉ các hộ dân ở giữa khu đô thị mà ngay cả những hộ ở bên cạnh như nhà tôi cũng cứ mưa là ngập, nước tràn vào nhà” - ông Phạm Ngọc Sỹ bức xúc.

Bụi bám sát nhà dân.



Không những vậy, theo Tổ trưởng TDP 3 phường Hưng Trí, quá trình san lấp mặt bằng, xe tải đi lại nhiều khiến toàn bộ đường bê tông người dân làm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm bị hỏng hết, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

“Các hộ sống xung quanh Khu dân cư Cánh Buồm họ rất bức xúc vì đi lại khó khăn, bụi bặm bay vào nhà, ám vào các vật dụng, gây ô nhiễm môi trường. Hầu như ngày nào cũng có người dân đến nhà tôi phản ánh, nói chung xung quanh dự án này rất phức tạp” - ông Phạm Ngọc Sỹ cho hay.

Bụi "tấn công" vào nhà dân, bám lên mọi vật dụng.

Mặt khác, quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư không tính đến mở rộng đường trong khu dân cư để hài hòa giữa đường của dự án với đường của khu dân cư hiện hữu nên giờ vừa làm vừa sửa.

“Hầu hết đường trong khu dân cư và xung quanh dự án xe chở đất lấp mặt bằng đi lại cho nát rồi. Thậm chí như QL1A và mương thoát nước, đoạn vào dự án bị sụt lún, hư hỏng, cơ quan chức năng phải căng dây không cho xe qua đó nữa. Không biết cái này trách nhiệm thuộc về ai?” - Tổ trưởng TDP 3 phường Hưng Trí Phạm Ngọc Sỹ phản ánh.

Người dân phải tự tưới nước để bảo vệ bản thân.

Đáng nói, sự phối hợp xử lý những bất cập tại Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm giữa chủ đầu tư là Công ty CP bất động sản Mỹ với người dân, chính quyền “rất hạn chế” (lời của Tổ trưởng TDP 3, phường Hưng Trí) khiến bất cập càng trở nên trầm trọng.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, đặc biệt ở đường dân sinh ngõ 123 Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, nơi sinh sống của hàng chục hộ dân và hàng trăm học sinh Trường Mầm non Hoa Mai cho thấy, bụm bặm từ việc thi công dự án đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống người dân.

Phía sau xe tải là chỉ có bụi và bụi.



Hàng loạt xe tải chở đất đang ngày đêm cày nát đường dân sinh, QL1A. Phía sau các đoàn xe tải này bụi bay mù mịt, ám ảnh người dân, người đi đường, thế nhưng không hề có xe tưới nước để giảm thiểu bụi bặm. Cơ quan chức năng dường như không nhắc nhở lái xe về tình trạng quá khi chở vật liệu làm hư hỏng đường dân sinh, QL1A.

Quốc lộ 1A bị sụt lún, hư hỏng.



Tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm từ PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Trưởng phòng TNMT thị xã Kỳ Anh khẳng định “sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định”.

Ngoài ra, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Kỳ Anh Trần Nam Vũ cũng thông tin, đơn vị mới phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, lập biên bản và Thanh tra Sở xây dựng đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư là Công ty CP bất động sản Mỹ 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 11/QĐ-XPHC của Thanh tra Sở Xây dựng ngày 27/5/2022, hành vi vi phạm của chủ đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm là "khởi công xây dựng công trình khi chưa có mặt bằng xây dựng được bàn giao từng phần hoặc toàn bộ dự án".

Đường, cầu cống nát tươm.



Đối với những vấn đề liên quan đến đô thị, Phòng Quản lý đô thị thị xã Kỳ Anh cũng đã nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền” - ông Trần Nam Vũ khẳng định.

Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định 2138/QĐ-UBND ngày 9/7/2020. Chủ đầu tư là Công ty CP bất động sản Mỹ (số 47 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Liên quan đến dự án này, ngày 8/5 Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh “Dân sống bất an khi lọt giữa khu đô thị Cánh Buồm”; ngày 6/6 đưa tin “Hà Tĩnh: Vì sao chủ đầu tư Khu đô thị Cánh Buồm bị phạt 40 triệu đồng?”.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết