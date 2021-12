Hà Tĩnh: Sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Siêu thị đá Granite Đức Thuỷ

Từ vi phạm nghiêm trọng luật đất đai...

Được biết, Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ (địa chỉ số 296 đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Siêu thị đá Granite Đức Thuỷ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, theo Quyết định số: 3564/QĐ-UBND, ngày 29/10/2019, với diện tích là 1,15ha.

Quy mô dự án: xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm từ đá tự nhiên và văn phòng đại diện 03 tầng, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thiết bị nội thất, điện nước kết hợp nhà nghỉ ca công nhân 01 tầng; siêu thị kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ đá tự nhiên, nhà kho, hàng rào, bể nước ngầm, nhà đặt máy phát điện… với tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ tiến hành thi công, đưa Dự án siêu thị đá Granite đi vào hoạt động khi hồ sơ pháp lý chưa có gì.

Đáng nói, dù mới được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chưa có quyết định giao đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và chưa có hợp đồng thuê đất. Thế nhưng, Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ đã triển khai thi công, đưa Dự án siêu thị đá Granite đi vào hoạt động, khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Nhận được thông tin phản ánh, ngày 02/12/2021, phóng viên đã có mặt tại đây để ghi nhận sự việc. Theo đó, hơn 1ha đất trồng lúa của xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà bị Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ san bằng, nhiều hạng mục công trình xây dựng “trái phép” đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Trước sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ, UBND xã Tân Lâm Hương, Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Thạch Hà đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc san lấp mặt bằng, thi công công trình, tuy nhiên công ty này đã bất tuân pháp luật, phớt lờ lệnh cấm của chính quyền địa phương.

UBND xã Tân Lâm Hương, Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Thạch Hà đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc san lấp mặt bằng, thi công công trình, nhưng Công ty Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ đã phớt lờ.

Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ đã "phớt lờ" chỉ đạo của chính quyền địa phương...

Ngày 21/5/2021, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3068/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ số tiền là 35 triệu đồng, đồng thời yêu chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả đã gây ra.

… đến đấu nối trái phép ra đường tránh Quốc lộ 1A

Không dừng lại ở việc vi phạm luật đất đai, Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ còn vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ, khi tự ý mở đường ngang đấu nối trái phép vào đường tránh Quốc lộ 1A, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay khi phát hiện ra sai phạm, ngày 18/02/2020, Chi Cục quản lý đường bộ II.3 đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ dừng ngay việc thi công, trả lại nguyên trạng ban đầu trong phần đất hành lang đường bộ trước ngày 25/02/2020.

Chi Cục quản lý đường bộ II.3 yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ tháo dỡ điểm đấu nối trái phép, tuy nhiên công ty này đã bất tuân.

Ngày 08/11/2021, UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có Văn bản số 228/UBND về việc yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ tháo dỡ điểm đấu nối trực tiếp ra đường tránh Quốc lộ 1A, tuy nhiên công ty này không chấp hành.

Đến ngày 22/11/2021, UBND Tân Lâm Hương tiếp tục ban hành Văn bản số 238/UBND yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ buộc phải tháo dỡ điểm đấu nối trái phép, khôi phục lại hiện trạng hành lang an toàn giao thông, phần đất của công trình đường bộ trước ngày 26/11. Nhưng đến nay, đơn vị này vẫn “án binh bất động”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết: “Chúng tôi đã 2 lần phát văn bản yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ phải tháo dỡ điểm đấu nối trái phép ra tuyến tránh QL1A. Thời gian tới nếu đơn vị không chấp hành, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế…”.

Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thủy thành lập năm 2016, có địa chỉ tại số 296 đường Hà Huy Tập,Thành phố Hà Tĩnh, do ông Đặng Tiến Đức và bà Trần Thị Thủy làm chủ.

Ngày 02/6/2017, Báo Hà Tĩnh đưa tin, Đại tá Phạm Văn An - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Tiến Đức (SN 1974, trú tại số nhà 296, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Đến ngày 8/2/2018, Báo Hà nội mới đưa tin, TAND TP Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Tiến Đức (SN 1974, trú tại số nhà 296, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế. Sau khi xem xét các tình tiết, nhân thân tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Tiến Đức 3 năm tù treo về tội trốn thuế.

