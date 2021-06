Hà Tĩnh: “Phê” ma túy, tài xế xe tải đánh võng trên đường

Trưa ngày 18/6, Trung tá Lê Ngọc Sáng (Phòng CSGT, CA Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa bàn giao một tài xế có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong lúc lái xe cho lực lượng CA khu kinh tế Vũng Áng.

Lực lượng CSGT bàn giao tài xế Đông cho đồn CA khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Trước đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 18/6, tổ công tác tuần tra kiểm soát do Trung tá Lê Ngọc Sáng làm đội trưởng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 12C thuộc địa phận thôn 2, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện xe ôtô tải mang BKS UN 1259 đang lạng lánh, đánh võng trên đường nên đã ra hiệu dùng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 khối lượng tinh thế màu trắng được đựng trong nắp chai nhựa gần khu vực điều khiển xe. Xét nghiệm nước tiểu của tài xế này cho kết quả dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ trên xe



Danh tính tài xế được xác định là Võ Văn Đông (Sn 1984, tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Tổ công tác đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và đối tượng vi phạm cho Đồn công an khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

