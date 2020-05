Hà Tĩnh: "Người đánh đề bị truy tố, người ghi đề thì không"

Tin Hà Tĩnh

Đó là nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Đạo (SN 1964, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - là bố của bị can Nguyễn Văn Quý (SN 1993) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố 3 tội danh "Đánh bạc"; "Bắt giữ người trái pháp luật"; "Cướp tài sản".