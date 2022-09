Hà Tĩnh: Người dân đổ xăng dầu không lấy hóa đơn giá trị gia tăng, ai hưởng lợi?

Ghi nhận vào 17h30 phút chiều 31/08, tại cửa hàng xăng dầu số 31, đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh thuộc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh. Thời điểm này, rất nhiều phương tiện gồm ô tô, xe máy đến đây đổ xăng, dầu.

Chủ phương tiện ô tô, xe máy chen chúc đổ xô đến đổ xăng vào cuối giờ chiều nay tại cửa hàng xăng dầu số 31



Các nhân viên tại cửa hàng phải làm việc hết "công suất" để kịp phục vụ. Anh Nguyễn Văn Nam, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh - một khách hàng đến đây đổ xăng cho biết, mỗi dịp xăng tăng hay giảm giá anh đều tranh thủ thời gian đi đổ đầy bình, ít ra cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Tuy nhiên, theo anh Nam, chỉ thi thoảng anh mới lấy hóa đơn giá trị gia tăng để thanh toán chi phí công tác của cơ quan. "Thông tin giá xăng sẽ tăng cùng với dịp nghỉ lễ 2/9 nên tôi tranh thủ sau khi tan làm ghé cửa hàng đổ xăng để những ngày lễ sắp tới cả gia đình đi chơi xa. Còn tôi chưa bao giờ đề nghị xuất hóa đơn vì cũng không cần thiết dùng đến", chị Đặng Thị Hiền, trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh chia sẻ.

...



Theo bảng giá niêm yết tại cửa hàng này, hiện, giá xăng E5 RON 92 - II đang ở mức 24.190 đồng/lít; RON 95 - III là 25.150 đồng/lít và dầu DO 0,05S là 24.220 đồng/lít. Theo quan sát, tất cả các chủ phương tiện đến đây đổ xăng, dầu thời điểm này đều chỉ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau đó di chuyển ra khỏi cây xăng mà không ai đề nghị xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Tương tự, ghi nhận tại Cửa hàng xăng dầu số 17 thuộc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, đóng trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tất cả các phương tiện đến đây đổ nhiên liệu cũng thanh toán xong rồi di chuyển về, chứ không ai đề nghị xuất hóa đơn. Anh Hoàng Hiệp, trú tại thôn Hòa, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, một khách hàng đến đổ dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 17 cho biết, đặc thù công việc di chuyển bằng ô tô nhiều nên mỗi tháng trung bình anh đổ hết tầm 5 - 7 triệu đồng dầu DO 0,05S nhưng chưa bao giờ đề nghị cửa hàng xuất hóa đơn. Theo anh lý do là "không lấy để làm gì" vì anh là khách hàng thông thường, đổ dầu cho ô tô chỉ để phục vụ việc di chuyển cá nhân.

Hầu hết các chủ phương tiện sau khi thanh toán đều di chuyển ra khỏi cửa hàng mà không đề nghị xuất hóa đơn



Theo tìm hiểu, không chỉ riêng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh mà ở các tỉnh thành khác, hầu hết các chủ phương tiện đổ lẻ nhiên liệu phục vụ việc di chuyển cá nhân đều không có nhu cầu lấy hóa đơn giá trị gia tăng nên không đề các cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn. Chỉ riêng một số doanh nghiệp, các đơn vị làm dịch vụ vận tải, tài xế hợp đồng... mới có nhu cầu lấy hóa đơn. Câu hỏi đặt ra, với số lượng khách hàng bán lẻ hàng ngày rất lớn và đều không lấy hóa đơn VAT như vậy ai được hưởng lợi? Câu hỏi sẽ được chúng tôi tiếp tục “giải mã” ở những bài viết sau.

Tác giả: Diệu Linh

Nguồn tin: Báo Công Thương