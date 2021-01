Hà Tĩnh, Nghệ An cách ly những người tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1553

Ngày 28-1, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 1 trường hợp F1 là Lê Thị Bích N. (SN 1993) quê xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, làm việc ở Cảng vụ hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh).

Cụ thể, trước đó ngày 21-1-2021, chị N. có ăn sáng cùng bệnh nhân 1553 (Quảng Ninh) tại nhà hàng Dê Trung Sún (Quảng Ninh). Sáng ngày 24-1, chị N. đi làm ở văn phòng nhà điều hành Sân bay Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn. Đến 18 giờ 20 phút ngày 24-1, chị N. lên xe khách Hải Huyền (tuyến Vân Đồn - Hà Tĩnh) để về quê. 5 giờ 30 phút ngày 25-1, chị N. lên xe buýt tuyến Hà Tĩnh - Tây Sơn (Hương Sơn) về nhà ở xã Quang Diệm.

Đến 6 giờ 50 cùng ngày 25-1, chị N. về nhà ở thôn 1, xã Quang Diệm; đến 10 giờ 30 phút đi mua thức ăn tại quán ăn gần nhà và sau đó ở trong nhà. Đến 12 giờ 30 phút, chị N. đi cùng anh trai di công việc tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn. Đến 16 giờ, chị N. về Phố Châu, ghé vào 1 cửa hàng mua đồ chơi cho cháu, 17 giờ 30 phút chị N. đi qua xã Sơn Giang (Hương Sơn) xem bói.

8 giờ ngày 27-1, chị N. bắt xe buýt Thọ Lam tuyến thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn - TP Vinh di chuyển ra TP Vinh (Nghệ An) gặp cháu gái học ở Đại học Vinh, sau đó được cháu đưa đến làm tóc tại tiệm PARIS số 55 đường Lê Lợi, TP Vinh. Đến 17 giờ cùng ngày lên xe buýt về nhà.

Sáng 28-1, chị N. đã được cách ly tại điểm cách ly Kim Hoa (Sơn Phúc), huyện Hương Sơn, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ngay sau khi phát hiện chị N. có tiếp xúc với bệnh nhân 1553, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với các huyện, thành, thị xã tiến hành rà soát, phát hiện 19 trường hợp F2 tiếp xúc với chị N.. Tất cả các trường hợp được giám sát, cách ly tại nhà.

Sở Y tế Nghệ An ra công văn rà soát những người trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh.

Tại Nghệ An, sau khi có thông tin về trường hợp chị N., ngành y tế Nghệ An đã khẩn trương truy vết những người tiếp xúc với N. tại những địa điểm mà N. tới. Đến chiều ngày 28-1, đã xác định 34 trường hợp có tiếp xúc với chị N., trong đó có 9 trường hợp F2, 25 trường hợp F3. Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp F2, theo dõi, giám sát, hướng dẫn cách ly tại nhà những trường hợp này.

Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã phong tỏa ký túc xá Đại học Vinh, tiệm làm tóc 55 Lê Lợi, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn 2 địa điểm này. Cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An có công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện chỉ đạo, rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến và trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và có tiếp xúc gần với trường hợp các bệnh nhân 1552 (Hải Dương) và 1553.

Được biết, từ thời điểm chị N. tiếp xúc với bệnh nhân 1553 đến nay, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở. Tối ngày 28-1, theo kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Tĩnh, chị N. đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Trong những ngày tới, chị N. sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

