Hà Tĩnh lệnh sơ tán khẩn cả nghìn người dân khỏi vùng ngập lụt, sạt lở

Sáng 29/10, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang có mặt trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân tại thôn Làng Chè và thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 để sơ tán gần 200 hộ dân về đến nơi an toàn.

Qua rà soát, huyện Hương Sơn xác định toàn huyện có 16/25 xã, thị trấn cần phải sơ tán với số lượng 246 hộ, 799 người khi cần thiết về khu vực tránh trú an toàn.

Clip: Cửa khẩu Cầu Treo sáng 29/10 có nguy cơ sạt lở

Do diễn ra mưa lớn trên diện rộng, hiện huyện Hương Khê, Vũ Quang cũng đã tiến hành kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập lụt để lên phương án sơ tán gần 5.800 hộ dân đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng vận động người dân Sơn Kim 2 sơ tán

Tại huyện Hương Khê, cơ quan chức năng đã kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên địa bàn. Theo đó, có 43 hộ dân với 149 nhân khẩu nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nước lũ trên sông Ngàn Sâu lên nhanh khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt nặng.

Người dân đưa trâu bò đến nơi an toàn

Sáng 29/10, lãnh đạo phường Kỳ Thịnh (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đang phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn trong ngày hôm nay.

Mưa bão khiến nhiều cây cối ở huyện Hương Sơn bị gãy đổ



Cụ thể, trước tình hình mưa bão, ngày 28/10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn đã ra Lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các vùng nguy cơ ngập lụt, người dân có nhà chưa đảm bảo đến nơi tránh trú an toàn, ưu tiên di dời trước người già và trẻ em, người tàn tật.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đi kiểm tra các khu vực ngập lụt, các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn



Qua rà soát, thị xã Kỳ Anh yêu cầu sơ tán khẩn 583 hộ với 1.844 người dân tại 3 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường của phường Kỳ Thịnh đến nơi an toàn trước 9h ngày 29/10.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đi kiểm tra các khu vực ngập lụt, các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn



Được biết, những hộ dân cần sơ tán khẩn cấp là hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt sâu. Trong đợt mưa lũ vừa diễn ra từ ngày 19 đến 21/10 vừa qua, phường Kỳ Thịnh cũng bị ngập sâu trong nước lũ, có nơi sâu đến hơn 2m.

