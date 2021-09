Hà Tĩnh: Ký giấy cho người ở vùng dịch về quê, phó chủ tịch xã bị đình chỉ

Hà Tĩnh dồn nhà cho công dân cách ly sau cách ly tập trung ... Theo quy định hiện nay trong công tác phòng chống dịch, người về từ vùng dịch, nếu là các trường hợp F1 phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Công an kiểm tra các trường hợp dồn nhà cho người cách ly sau cách ly tập trung - Ảnh: BÌNH AN

Tại Hà Tĩnh đã có nhiều trường hợp kết thúc thời gian cách ly tập trung 14 ngày, trở về nhà mới phát bệnh. Nhiều người cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà về nguyên tắc, quy định là không được tiếp xúc với ai nhưng lại tiếp xúc với người thân trong gia đình, ăn cơm chung, sử dụng nhà vệ sinh chung. Địa phương ghi nhận đã có 4 người sau khi hết hạn cách ly tập trung về cách ly tại nhà nhiễm COVID-19 và lây bệnh cho người thân. Trước tình hình trên, một số địa phương đã dồn nhà cho người hết cách ly tập trung. Chủ ngôi nhà đó sẽ chuyển sang ở nhờ hàng xóm hoặc người thân để dành riêng nhà cho người cách ly. Người cách ly tại nhà sẽ tuyệt đối không ra ngoài, không tiếp xúc với ai, lương thực, thực phẩm sẽ được người thân mang đến cổng tiếp tế. Trên địa bàn huyện Thạch Hà đến nay đã có nhiều xã áp dụng kinh nghiệm này. Để an toàn cho công dân, gia đình và cộng đồng, những công dân phải cách ly và những người dồn nhà cho mượn đều đồng tình, ủng hộ.