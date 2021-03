Hà Tĩnh: Khởi tố người đàn ông mua hổ nặng 250 kg về gí điện chết để nấu cao

Ông Đinh Nhật Nghệ trình diện tại cơ quan Công an huyện Hương Sơn

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, ngụ tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), để điều tra tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Như trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 23h30’ ngày 19/1, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng của Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra nhà riêng của ông Đinh Nhật Nghệ.

Cá thể hổ mà ông Nghệ mua về gí điện chết để nấu cao

...

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại khu nhà vệ sinh có một cá thể hổ đã chết, có trọng lượng 250 kg.

Tại thời điểm này, ông Nghệ không có mặt tại nhà nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đưa cá thể hổ về Công an huyện Hương Sơn bảo quản và tiến hành điều tra.

Đến gần 12h ngày 20/1, ông Nghệ mới đến Công an huyện Hương Sơn trình diện và khai nhận, nhận mua cá thể hổ nói trên tại tỉnh Nghệ An để nấu cao.

