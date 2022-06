Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng giết người tại trạm kiểm lâm

Ngày 29/6, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS, các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn.



Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 20h ngày 15/5, tại Trạm kiểm lâm Sao La, thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang (xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi gặp anh Lê Viết Hương (42 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hồng Sơn (39 tuổi, trú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào người của anh Hương, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu cấp.

Ngoài ra, Nguyễn Hồng Sơn còn dùng dao chém anh Phạm Văn Ngọc (cán bộ Trạm kiểm lâm Sao La) bị thương ở bàn chân phải, gây tổn hại sức khỏe 3%..

Sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn.

...

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Vũ Quang ra thông báo truy tìm đối tượng.



Được biết, Nguyễn Hồng Sơn trước đây là người được Vườn Quốc gia Vũ Quang kí hợp đồng thời vụ thuê làm bảo vệ, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay đã chấm dứt hợp đồng.

Thời gian gần đây, Sơn thường xuyên đến khu vực cạnh Vườn để chăn thả trâu bò.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết