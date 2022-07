Hà Tĩnh huy động 35 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương đến động viên các thanh niên tình nguyện tại các điểm thi.



Theo đó, mô hình “Một đội hình - nhiều nhiệm vụ” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh duy trì, triển khai. Các đội hình được bố trí tại 100% điểm thi với phương châm hiệu quả, thiết thực, an toàn, tập trung vào các hoạt động như: Phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi và các chốt giao thông quan trọng; cung cấp nước uống miễn phí; huy động nguồn lực, vật lực hỗ trợ hoạt động của các đội tình nguyện và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh khó khăn trên địa bàn.

Trong thời gian thí sinh làm bài thi, các đội tình nguyện kết hợp tuyên truyền các nội dung phù hợp như: Bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tiết kiệm năng lượng; phòng, chống đuối nước… đến người nhà thí sinh và người dân xung quanh khu vực điểm thi.

Điểm đặc biệt của mùa thi năm nay là trước khi kỳ thi diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chương trình “Nghị lực mùa thi”. Chương trình đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, một số đơn vị còn thu gom phế liệu, ve chai… để gây quỹ tặng quà, hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 420 thí sinh khó khăn được hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng từ chương trình “Nghị lực mùa thi”.

... Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà cho em Nguyễn Thị Luy (lớp 12A1, Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là học sinh nghèo vượt khó học giỏi mặc dù gia đình có bố là người khuyết tật, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.



Mặc dù bố bị khuyết tật, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng em Nguyễn Thị Luy (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đồng Lộc) đã vượt khó vươn lên, là học sinh giỏi. Trước kỳ thi năm nay, em Luy được nhận phần quà gồm tiền mặt và bộ đề, sách ôn tập từ chương trình “Nghị lực mùa thi” của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh. Luy cho biết, phần quà đã tiếp thêm động lực cho em trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Trước đó, các cơ sở Đoàn trường trong tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 130 đội hình hỗ trợ ôn tập, tổ chức trên 1.600 buổi ôn tập cho hơn 16.400 lượt thí sinh.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: Báo Tin Tức