Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả lũ vào sáng sớm ngày 31/10

Người dân TP. Hà Tĩnh chạy lũ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, tổng lượng mưa tại Kẻ Gỗ từ chiều tối 30/10 đến 31/10 là 100m đến 200mm. Trước đó, lượng mưa từ ngày 28/10 đến 17 giờ ngày 30/10 tại Kẻ Gỗ rất lớn với tổng lượng mưa đo được là 424mm.

Dự kiến đến 7 giờ ngày 31/10, mực mước hồ Kẻ Gỗ sẽ đạt cao trình 31,50m, tương ứng với dung tích 295 triệu m3/s.

...

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo sẽ tăng lưu lượng xã tràn từ 10m3/s lên 100m3/s đến 300m3/s để đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn hạ du và an toàn lượng nước chứa phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, với lưu lượng xả tràn trên, nếu mưa lớn tiếp tục duy trì kết hợp với triều cường, trong lúc đó hệ thống tiêu thoát vùng hạ du kém có thể xảy ra lũ cục bộ ở mức cao tại một số vùng thuộc cac huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh