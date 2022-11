Hương Sơn, Hà Tĩnh: Hết 'sốt' đất, qua 2 lần đấu giá chỉ bán được 6 lô

Vừa qua, Công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – CN Hà Tĩnh cùng UBND xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức 2 phiên đấu giá lần 1 vào tháng 9 và lần 2 vào tháng 10/2022 tại vùng quy hoạch điểm dân cư nông thôn Đồng Chào Mùng, thuộc thôn 6, xã Sơn Bình với quy mô 12.990,2m2 được chia làm 24 lô đất để đấu giá.

Vùng quy hoạch điểm dân cư nông thôn Đồng Chào Mùng, thuộc thôn 6, xã Sơn Bình với quy mô 12.990,2m2



Trong 24 lô đất được đưa vào đấu giá có 2 lô giá trên 1 tỷ đồng. Lô thấp nhất có giá 600 triệu đồng. Điều đặc biệt qua lần đấu thứ nhất chỉ bán được 4 lô, lần đấu thứ 2 chỉ bán được 2 lô. Hiện mới đấu giá thành công 6/14 lô thu về trên 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn B., công dân xã Sơn Bình chia sẻ: "Nhu cầu cần đất ở tại địa phương xã Sơn Bình là rất lớn. Với mức giá đưa ra như vậy chúng tôi không thể tham gia đấu giá được. Đất địa phương như vậy là quá cao so với thực tế".

"Con tôi có nhu cầu ở riêng, khi nghe tin địa phương mở phiên đấu giá với 24 lô, xem giá khởi điểm được niêm yết công khai cao như vậy nên cũng không có điều kiện để đấu giá. Nếu như lúc đầu chính quyền địa phương đặt mức giá thấp theo thực tế thì con tôi cũng tham gia đấu giá để mua lô đất ở", một người dân xã Sơn bình cho biết.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân đấu giá 2 lần mà chỉ bán được 6/24 lô, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Lợi, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình.

“Về các quy trình, thủ tục để tiến hành đấu giá được 24 lô tại vùng quy hoạch điểm dân cư nông thôn Đồng Chào Mùng, thuộc thôn 6, xã Sơn Bình, việc quy hoạch đất này địa phương đã làm rất tốt: từ chủ trương, quy hoạch, thiết kế, xây dựng hạ tầng đường giao thông. Nếu như việc đấu giá này tiến hành ngay khi hoàn thiện hồ sơ vào giữa tháng 5/2022, thời điểm đó đang còn “sốt" đất thì 24 lô đất này sẽ được đấu hết. Nhưng mãi đến tháng 9 mới tiến hành đấu nên khi đó giá đất đã hạ nhiệt nên người mua có tư tưởng “chờ” giảm giá dẫn đến việc đấu giá không thành công.

Trong đó phải nói đến nguyên nhân khách quan là do đặt giá quá cao so với thực tế, người dân tâm lý chờ hạ giá. Còn nguyên nhân chủ quan do quy trình làm chậm mãi đến tháng 9 mới tổ chức đấu giá lần 1”, ông Nguyễn Huy Lợi, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình phân trần.

Được biết, hiện địa phương đang nợ người dân số tiền 1,5 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và trên 700 triệu đồng tiền làm đường giao thông.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn