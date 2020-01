Hà Tĩnh: Giám đốc Công an tỉnh cũng phải ký cam kết 'không đốt pháo'

Theo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 đơn vị tổ chức lực lượng mật phục tại 17 xã, bắt quả tang 34 người có hành vi đốt pháo. Tương tự Công an huyện Hương Khê đã lập tám tổ tuần tra lưu động, phát hiện bắt quả tang 31 người có hành vi đốt pháo nổ, thu giữ 5 kg pháo hoa, hai quả mìn, một quả nổ tự chế. Ngoài ra đơn vị còn sử dụng các phương tiện ghi hình, lập biên bản 37 trường hợp có hành vi sử dụng pháo. Cùng thời điểm, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phải bố trí lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực và đã phát hiện 48 người có hành vi tàng trữ, nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa. Trong đó có 45 người đốt pháo trái phép và ba người tàng trữ pháo. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng đã bắt giữ 28 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa. Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng bắt giữ 11 người có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ tang vật 30 quả pháo bi, ba hộp pháo hoa.