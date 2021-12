Hà Tĩnh: Giả mạo thương hiệu gạo nổi tiếng, một cơ sở kinh doanh bị xử phạt

Cụ thể, ông Phan Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định số 07/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tâm, chủ đại lý kinh doanh gạo Tâm Cương (số 156 - đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh) vì đã thực hiện hành vi giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa trong kinh doanh, buôn bán.

Trước đó, Đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh) qua kiểm tra, đã phát hiện đại lý kinh doanh gạo Tâm Cương có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Đại lý kinh doanh gạo Tâm Cương sẽ bị xử phạt 30 triệu do hành vi buôn bán, giả mạo thương hiệu. Ảnh minh họa

...

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm đ, khoản 7, Điều 3 và điểm d, khoản 1, Điều 11 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Tâm - chủ đại lý kinh doanh gạo Tâm Cương 30 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 10/2021, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 cơ sở nghi bán gạo giả mạo thương hiệu tại Đà Nẵng. Cụ thể, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q. Thanh Khê bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở mua bán gạo thuộc địa bàn P. An Khê gồm cơ sở số 295A Trường Chinh do bà N.T.B (63 tuổi) làm chủ và Công ty TNHH Lương thực Mạnh Quân có địa chỉ trên đường Đinh Thị Vân do ông N.Đ.H (51 tuổi) làm đại diện pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện 43 bao gạo nhãn hiệu Cỏ May loại 25kg, 6 bao gạo nhãn hiệu Cỏ May loại 10kg nghi vấn là gạo giả mạo thương hiệu. Qua kiểm tra ban đầu, tại các đầu bao gạo, đường chỉ khâu không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu can thiệp vào sản phẩm gạo bên trong. Tại 2 cơ sở trên, Công an Q. Thanh Khê còn phát hiện và tạm giữ 2 máy khâu cầm tay, 3 cuộn chỉ, 24 vỏ bao có nhãn hiệu Cỏ May. Vì vậy Đội Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ hơn 1,1 tấn sản phẩm nghi vấn gạo giả mạo thương hiệu và toàn bộ số tang vật để phục vụ quá trình điều tra.

