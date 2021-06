Hà Tĩnh: Dự án tiền tỷ do Công ty Như Nam thi công đắp đất lậu?

Công ty TNHH Như Nam có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thi công đường giao thông xã Hương Minh (huyện Vũ Quang) không lấy đất đúng nơi được quy hoạch, lập dự toán, khai thác trái phép để san lấp mặt bằng.

Sáng ngày 4/6, nhận được phản ánh của người dân xã Hương Minh về tình trạng doanh nghiệp khai thác đất trái phép để phục vụ công trình tiền tỷ, PV đã có mặt để ghi nhận thông tin.

Tại vườn hộ bà Tuyết, thôn Hợp Đức, xã Hương Minhđang có một máy múc cỡ lớn và nhiều xe tải vào ra nhộn nhịp chở đất từ nhà bà Tuyết đến công trình do Công ty TNHH Như Nam thi công. Chỉ tính riêng buổi sáng ngày 4/6 có đến hàng ngàn khối đất được khai thác trái phép.

Việc khai thác đất cạnh đập Am xã Hương Minh diễn ra công khai mà không bị xử lý.



Ông B. , thôn Hợp Đức, xã Hương Minh cho hay: Họ (nhà thầu Công ty TNHH Như Nam - PV) đã tiến hành khai thác đất mấy ngày nay mà không thấy cơ quan chức năng xử lý. Họ khai thác ngay chân đập Am nên rất ảnh hưởng an toàn đập.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Hương Minh thừa nhận: trên địa bàn xã có dự án do huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư do Công ty TNHH Như Nam thi công. Việc họ khai thác đất từ đập Am về chân công trình như phản ánh giờ tôi mới biết.

Theo quan sát của PV, địa điểm khai thác đất trên trục đường liên xã Hương Minh. Doanh nghiệp khai thác công khai nên việc chủ tịch xã nói không biết là một điều hết sức vô lý. Trong khi đó địa điểm khai thác này chỉ cách UBND xã Hương Minh gần 1km.

Vai trò chủ đầu tư ở đâu khi đất lậu vẫn được đổ để thi công?.

Ông Nguyễn Trọng Lê – Cán bộ Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Vũ Quang trình bày: Công trình trên do Công ty TNHH Như Nam thi công tại xã Hương Minh được thiết kế nguồn đất (vật liệu đầu vào - PV) ở huyện khác vì ở huyện Vũ Quang chưa có mỏ đất.

Được biết, Dự án “Đường Dốc bà Toàn đi xã Hương Thọ” do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư với tổng đầu tư 26 tỷ đồng do Công ty TNHH Như Nam có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh thi công.

Trước đó, ngày UBND huyện Vũ Quang đã ban hành Văn bản số 1070 do Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn ký yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc khai thác đất, cát trái phép diễn ra trên địa bàn.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn ký.

Văn bản nêu rõ: “Nếu việc khai thác đất trái phép tiếp tục diễn ra mà không có biện pháp ngăn chặn xử lý thì chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đó phải chịu kiểm điểm trước lãnh đạo huyện”.

Văn bản là vậy nhưng tình trạng Công ty TNHH Như Nam khai thác đất trái phép mà không hề bị xử lý, trách nhiệm thuộc về ai?

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Quốc Hoàn – Hồ Thắng

Nguồn tin: ANTT/NĐT