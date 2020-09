Hà Tĩnh: Dự án sinh thái nghìn tỷ “treo” đến bao giờ?

Trên thực địa dự án chưa có một hạng mục nào được triển khai.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Cty CP Tư vấn & Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh (Cty Dragon) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/1/2017.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh, mục tiêu của dự án là kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, du lịch, trung tâm thương mại, thể dục thể thao và khu vui chơi giải trí, phục vụ cho mọi lứa tuổi. Khi chấp thuận chủ trương đầu tư, Hà Tĩnh kỳ vọng dự án đi vào hoạt động sẽ tạo nên một diện mạo mới, đáp ứng nhu cầu về thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp cho du khách trong và ngoài nước, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Nghi Xuân.

Theo Quyết định được duyệt, dự án có quy mô khá lớn, được xây dựng trên diện tích 99 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng (trong đó vốn tự có của nhà đầu tư 252 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn huy động hợp tác khác 1.009 tỷ đồng).

Vị trí Dự án được xây dựng tại vùng Đồng Luồng, xã Xuân Hội với nhiều hạng mục như: Khối khách sạn cao 25 tầng, khối dịch vụ 2 tầng, nhà hàng 1 tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí cao 3 tầng, trung tâm điều hành cao 3 tầng, khu thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cao 3 tầng, sân thể thao… Còn có các hạng mục quảng trường, biệt thự biển 2 tầng, biệt thự vườn 2 tầng, nhà sinh thái 1 tầng, bungalow 1 tầng, khu công viên cây xanh và hồ điều hòa…

Theo tiến độ dự án được duyệt, từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018 hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành toàn bộ các công trình hạ tầng. Giai đoạn 2 từ quý III/2018 đầu tư đồng bộ, thi công hoàn thành, đưa tất cả các công trình dự án vào hoạt động vào quý III/2020.

Quyết định là vậy, nhưng theo ghi nhận của PV, đến nay dự án vẫn nằm “bất động”, nhà đầu tư chưa triển khai bất kỳ một hạng mục nào, thậm chí chưa thấy định được ngày khởi công.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Sơn, PGĐ Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 804 về việc điều chỉnh bổ sung về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư với các dự án thực hiện trên đất không phải bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo tinh thần nội dung điều chỉnh tại công văn nói trên, tạm thời tỉnh chưa bắt buộc phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với các dự án thực hiện trên các khu đất không phải thực hiện công tác bồi thường GPMB, đất do Nhà nước quản lý như Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. “Đất dự án này do xã quản lý, hiện nay đang vướng vào Văn bản số 804 của UBND tỉnh, do đó Dự án đang phải chờ Nghị định hướng dẫn của Chính phủ”, ông Sơn cho biết.

Trong khi đó, mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện với các dự án mà đến quý I/2018 nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định để xây dựng các hạng mục công trình dự án; Thực hiện không đúng hoặc không đủ các nội dung cam kết và các nội dung qui định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các vi phạm liên quan khác theo qui định của pháp luật.

Do dự án nằm “bất động” quá lâu, người dân trong trong vùng dự án bức xúc và mong muốn UBND tỉnh Hà Tĩnh cần có thái độ rõ ràng hoặc chấm dứt dự án hoặc tìm kiếm những nhà đầu tư khác có năng lực để thay thế, để dự án sớm triển khai để Xuân Hội sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân trong và ngoài nước như kỳ vọng ban đầu chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, khi được hỏi, UBND tỉnh Hà Tĩnh có xem xét thu hồi Dự án này không? Lãnh đạo Sở KH&ĐT địa phương này cho biết: “Thu hồi dự án nó rất phức tạp, do đó đến nay tỉnh chưa có chủ trương thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội”.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam