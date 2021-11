Hà Tĩnh: Đã bắt được hung thủ sát hại bé trai 8 tuổi

Trưa 2/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Quyết (SN 1993), trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn về tội Giết người.

Trước đó, theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 17h chiều 25/10, chị gái về nhà thì phát hiện em trai là Hà Trọng Đ. (8 tuổi), trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nằm gục trước sân nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ án.



Từ những dấu vết để lại tại hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Sơn xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên gấp rút khoanh vùng nghi can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định, Hà Trọng Quyết chính là hung thủ sát hại cháu Đ.

...

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, CQĐT đã bắt giữ Hà Trọng Quyết. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của Hà Trọng Quyết, chiều 25/10, hắn thủ sẵn con dao gây án trong người rồi đi sang nhà của cháu bé. Tại đây, hắn thấy cháu bé đang ở nhà một mình liền rút dao ra chém nhiều nhát lên khắp người nạn nhân.

Gây án xong, Hà Trọng Quyết trở về nhà cùng con dao gây án. Hắn thay bộ quần áo khác rồi ra đồng chăn bò cùng mọi người trong thôn. Thời điểm này, mọi người trong thôn hầu hết đều ra đồng gieo hạt ngô nên không ai hay biết sự việc.

Tuy nhiên, theo CQĐT, đến thời điểm hiện tại, Quyết vẫn chưa khai nhận về động cơ, nguyên nhân hắn ra tay sát hại cháu bé. CQĐT vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ nội dung này.

Đáng nói, Hà Trọng Quyết và cháu Đ. là anh em họ. Nhà của Quyết cách nhà cháu Đ. khoảng 200m.

Hiện, nguyên nhân gây án đang được CQĐT tiếp tục điều tra.

Tác giả: Ngân Hà - Trần Hiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn