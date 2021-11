Hà Tĩnh: Cửa hàng xăng dầu nghi bán xăng lẫn nước lã

Cửa hàng xăng dầu Đại Long.



2 ngày qua, phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận phản ánh của người dân về việc xe họ bị hư hỏng, chết máy khi vào đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Đại Long (địa chỉ tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Cụ thể, một khách hàng cho biết, sáng 15/11, chị đến cây xăng dầu Đại Long đổ xăng E5 RON 92. Tuy nhiên, khi xe chạy được một đoạn thì giật khục, chết máy hẳn, không thể khởi động lại.

“Tôi đưa đến thợ kiểm tra thì phát hiện xăng có nước lã. Nhiều người cũng có xe máy gặp trường hợp tương tự. Chúng tôi đã phản ánh đến cửa hàng xăng dầu và họ thừa nhận việc này, đến trả tiền sửa xe”, một khách hàng nói và cho biết dù xe máy đã được sục rửa bình xăng, kiểm tra máy xong lo lắng xăng pha nước lã sẽ khiến xe họ có thể hư hỏng.

Theo ghi nhận bằng mắt thường, phần xăng lấy ra từ các xe chết máy khi đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Đại Long có phần nước màu đục chìm bên dưới.

Xăng nghi trộn lẫn nước lã được rút ra từ các xe bị chết máy.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Đình Hạnh - chủ cửa hàng này thừa nhận có tình trạng xăng lẫn nước khi bán cho người dân tại cây xăng của đơn vị.

“Chúng tôi đã tạm dừng bán xăng tại trụ E5 RON 92 khi nhận phản ánh xăng có pha lẫn nước để kiểm tra. Do loại xăng này có 5% là cồn, trong cồn có 90% là nước nên lâu dần sẽ đọng lại ở bể. Đơn vị đã tiến hành hút phần nước này ra và chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa xe máy của người dân vào đổ xăng có lẫn nước”, ông Hạnh nói.

Còn một nhân viên bán hàng tại Cửa hàng xăng dầu Đại Long lại nói rằng phần nước trong xăng có thể là nước mưa chảy vào ống bơm khi nhập xăng. Ngay khi phát hiện xăng có pha nước đã báo cáo lên lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, việc lãnh đạo có báo cáo với cơ quan quản lý hay không thì không rõ.

Theo nhân viên này, cửa hàng xăng dầu này lấy nhiên liệu từ Công ty CP Phúc Lộc Ninh có địa chỉ ở TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, ngày 10/11 vừa qua do công ty dừng cấp để kiểm tra sổ sách nên đã trung gian mua xăng E5 RON 92 từ Công ty xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) cấp cho đối tác.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh cho biết sẽ cử đoàn kiểm tra, lấy mẫu tại Cửa hàng xăng dầu Đại Long và sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.

