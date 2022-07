Hà Tĩnh có Tân Giám đốc Công an tỉnh

Sáng 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định của Bộ trưởng Công an được Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, trao cho Thượng tá Nguyễn Hồng Phong tại tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 1/7.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để tân Giám đốc công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

... Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị công tác mới, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu.

Trước đó, vào sáng 29/6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết (Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức danh Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) từ 1/7/2022.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn