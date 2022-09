Hà Tĩnh: Cô giáo bị kẻ gian đập cửa kính ô tô lấy cắp nhiều tài sản

Cửa kinh ô tô Toyota hiệu Yaris bị kẻ gian đập vỡ

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 17/9 tại khu nghĩa trang thuộc địa phận thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Nạn nhân là chị Trần Thị Bích Hạnh, giáo viên trường THCS Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh).

Theo chị Hạnh, vào thời điểm trên, chị đi đám tang và đỗ xe ô tô Toyota Yaris ở gần nghĩa trang, nơi có nhiều phương tiện nhưng không có người trông coi. Khi quay lại chị Hạnh phát hiện bị trộm đập vỡ kính và lấy mất nhiều tài sản.

... Nhiều tài sản có giá trị để trong ô tô đã bị kẻ gian lấy đi

"Trước khi rời đi, tôi đã khóa xe rất cẩn thận. Sau hơn 30 phút, tôi quay lại thì chiếc xe đã bị đập vỡ kính bên phụ, tên trộm đã lấy đi một chiếc túi, trong đó có những giấy tờ như bằng lái ô tô, giấy đăng ký xe, căn cước công dân, chiếc điện thoại iPhone 11 promax, hơn 8 triệu đồng tiền mặt", chủ xe cho biết

Sau khi phát hiện sự việc, nạn nhân đã làm đơn trình báo Công an xã Kỳ Hoa, Công an thị xã Kỳ Anh. Thông tin từ cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, hiện cơ quan đang tiến hành điều tra truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: phunuvietnam.vn