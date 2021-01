Hà Tĩnh: Chủ đầu tư ra “tối hậu thư”, Cty TNHH Havicons vẫn "án binh bất động"?

Công trình Nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ 2 tầng, 10 phòng vẫn “án binh bất động".

Trước đó như Phương Nam Plus đã phản ánh, Dự án nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ 2 tầng, 10 phòng có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng do UBND xã Đức Đồng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng HAVICONS, trụ sở tại khối 10, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An thi công. Công trình tiến hành động thổ vào ngày 7/9/2019 và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 1/2020.

Thế nhưng, sau gần 15 tháng triển khai, đến nay, công trình chỉ mới xây xong phần thô, lợp mái rồi dừng lại. Điều đáng nói, kể từ khi dừng thi công, các biện pháp an toàn lao động, an toàn cho học sinh đã bị nhà thầu bỏ qua.

Cụ thể, khoảng cách từ công trình đến sân chơi của học sinh rất gần nhưng không có vách ngăn an toàn; hệ thống giàn giáo bằng tre bị mục rữa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào; các vật liệu xây dựng, phế thải vứt ngổn ngang...

Do công trình nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và nhiều hạng mục khác chậm tiến độ nên khuôn viên của Trường THCS Đồng Lạng không được khép kín đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học, gây mất an toàn cho học sinh. Đặc biệt, việc bảo vệ cơ sở vật chất của trường gặp không ít khó khăn.

... Công văn của UBND xã Đức Đồng gửi Công ty TNHH Xây dựng Havicons

Nhiều lần phía chủ đầu tư và đơn vị thụ hưởng (Trường THCS Đồng Lạng) đã đề xuất phía thi công tiến hành đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện. Thậm chí phía chủ đầu tư đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu nhà thầu thi công nhưng cũng đành bất lực.

“Hiện tại công trình vẫn chưa thể tiếp tục xây dựng được vì chưa biết lấy kinh phí ở đâu. Khi nào phía chủ đầu tư cấp đủ kinh phí thì đơn vị thi công sẽ tiếp tục trở lại xây dựng công trình”, ông Nguyễn Anh Hiền - Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Havicons cho biết.

Trước sự bất hợp tác từ đơn vị thi công, ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng cho biết, nếu trong thời gian tới, Cty TNHH Havicons không trở lại thi công phía chủ đầu tư sẽ làm tờ trình đề nghị rút dự án.





Tác giả: Lê Thông

Nguồn tin: phuongnamplus.vn