Hà Tĩnh: Chồng mua ma túy về dùng vợ bị bắt tội Tàng trữ

Trưa 26/02, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Đông (SN 1981) và Nguyễn Văn Bình (SN 1983) cùng trú tại thôn 4 xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đông và Bình là vợ chồng.

Công an Hương Sơn đọc lệnh bắt giữ 2 vợ chồng Bình.



Trước đó, vào khoảng 9h25 ngày 24/2, tại thôn 4 xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) Công an huyện Hương Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh và lực lương công an xã Sơn Giang phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng Bình có hành vi tàng trữ 97 viên hồng phiến (có khối lượng 9,4020 gam).

Đông khai, số ma túy trên là của chồng. Nguyễn Văn Bình cũng thừa nhận số hồng phiến nói trên là của Bình mua về để sử dụng cá nhân. Đến ngày 24/2 khi Bình mang ra sử dụng thì bị vợ lấy cất, không cho Bình sử dụng.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Bình, lực lượng chức năng phát hiện dưới giường trong phòng ngủ có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Được biết, Bình là đối tượng nghiện ma túy lâu nay trên địa bàn. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

