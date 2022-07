Hà Tĩnh: Cháy xưởng may, nhiều tài sản bị thiêu trụi

Xác nhận với PV, ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tại xưởng may, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ cháy.



Theo đó, vào khoảng 6h ngày 21/7, tại xưởng may của anh Nguyễn Tô Cảnh (SN 1972) ở TDP Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao do bên trong xưởng may có nhiều vật dụng dễ cháy như vải, bông... Sau đó, đám cháy lan sang một ngôi nhà bên cạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện phục vụ chữa cháy.



Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tham gia chữa cháy.

...

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản.



Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong xưởng may. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn