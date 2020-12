Hà Tĩnh: Chấp nhau lời nói, vác dao đâm bạn nhậu trọng thương

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lương Thiện (Ảnh CACC)



Sáng ngày 2/12, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Lương Thiện (SN 1964, trú tại phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra: Chiều ngày 20/10/2020 Nguyễn Lương Thiện đến ăn uống tại quán thịt dê Vân Thắng (ở thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Cùng ngồi ăn uống với Thiện còn có Đào Quốc Luận (SN 1968 trú tại thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và một số người khác.

...

Quá trình uống rượu Thiện và anh Luận xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, Thiện đi vào trong khu vực bếp của quán lấy một con dao có chiều dài 37cm xông ra để đâm anh Luận.

Thấy vậy mọi người lại ôm Thiện can ngăn nhưng Thiện vẫn xông vào dùng dao đâm hai nhát vào người anh Luận khiến anh này thủng vùng mạn sườn trái, một vết rách da tại cạnh bàn tay trái.

Qua kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đào Quốc Luận là 43 %.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông