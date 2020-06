Hà Tĩnh: Chấm dứt hoạt động 2 mỏ đất có nhiều vi phạm

Cty Minh Hương bị tước giấy phép khai thác mỏ đất san lấp tại xã Đức An do xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Hải Yến

Hai doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản là Công ty TNHH Minh Hương (Cty Minh Hương) khai thác đất san lấp tại xã Đức An (nay là xã An Dũng), huyện Đức Thọ và Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Phú Lộc An (Cty Phú Lộc An) tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn.

Theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 8/6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản của Cty Phú Lộc An khai thác đất san lấp tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn. Nguyên nhân công ty này bị “tước” giấy phép hoạt động là do dính nhiều sai phạm trong quá trình khai thác, vi phạm các nghĩa vụ quy định tại các Điểm a, b, Khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản (không ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; không đảm bảo hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt (khai thác vượt trữ lượng được phép khai thác, khai thác sai thiết kế mỏ)) mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo yêu cầu khắc phục.

Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 22/6 về việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Cty Minh Hương đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng tại mỏ đất này. Đó là việc Cty Minh Hương không đảm bảo hoạt động khai thác xác định trọng dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đá đã được phê duyệt (khai thác vượt công suất khai thác, vượt trữ lượng được phép khai thác, khai thác sai thiết kế mỏ); không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Cty Phú Lộc An và Cty Minh Hương có trách nhiệm nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, 2 công ty này phải di chuyển tài sản còn lại của mình và các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực 2 mỏ trên.

Việc UBND tỉnh mạnh tay chấm dứt hoạt động 2 mỏ đất này là động thái cứng rắn để “răn” các đơn vị khác đang nắm quyền khai thác khoáng sản trong tay nhưng hoạt động bất tuân pháp luật, dính nhiều sai phạm. Hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cần mạnh tay hơn nữa để xử lý dứt điểm tình trạng các mỏ khoáng sản hoạt động để xảy ra nhiều vi phạm.

