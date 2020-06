Hà Tĩnh: Bi hài thạc sĩ kinh tế cướp tài sản đúng nhà con gái tướng công an

Đây là một trong số những vụ cướp khá hài hước xảy ra vào 9/5/2018 ở tỉnh Hà Tĩnh. Vụ cướp tài sản này khiến dư luận luôn tiếc nuối cho chàng thanh niên Lê Đình Kiên (SN 1989), lúc đó là du học sinh đang học thạc sĩ tại Trung Quốc. Là người có học thức nhưng do phút thiếu suy nghĩ đã vi phạm pháp luật.

Để lên “kịch bản” cho vụ cướp, Kiên mua nhiều hung khí đem về giấu trong nhà trước 5 tháng. Sau đó, Kiên đi tìm các căn biệt thự có cây cối xung quanh để đột nhập. Sau một thời gian quan sát gia đình chị T.T.H.Q. (phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh), Kiên quyết định thực hiện hành vi phạm tội.

Tên cướp bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam.

Vào khoảng 2h ngày 9/5, Kiên mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị trước đó như: Dao, dây cước, khẩu trang đến nhà chị Q.. Tuy nhiên, do cửa đóng nên Kiên không đột nhập được vào bên trong. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, khi thấy bà L.T.T là người giúp việc ra mở cửa, Kiên đã dùng dao khống chế bà T. đưa lên phòng ngủ của chị Q.

Lúc này, Kiên đã đe dọa chị Q. và 2 con trai để lấy số tiền 75 triệu đồng. Tuy nhiên, không thỏa mãn với số tiền này, Kiên tiếp tục yêu cầu chị Q. ra ngân hàng rút thêm 100 triệu đồng để đưa cho Kiên. Để tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về. Chị Q. làm theo yêu cầu.

Tuy nhiên, nữ chủ nhà đã nhanh trí để ra mật hiệu cho nhân viên trong thời gian rút tiền tại ngân hàng về số điện thoại của bố chị, lúc đó là Thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, kèm lời mật báo đang gặp chuyện chẳng lành. Khi cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng hiểu ý nên đã gọi theo số này. Nhận được tin từ con gái, Tướng Trường gọi thêm hai công an tới hỗ trợ ứng cứu.

Sau khi ông Trường đến nhà con gái thì thấy cửa cổng mở toang, tầng hai có nhiều tiếng ồn ào. Thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp đưa về trụ sở công an.

Vụ án được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Tĩnh vào ngày 25/10. Tại phiên tòa đối tượng Kiên trong dáng vẻ thư sinh, mắt đeo kính cận, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, liên tục khóc, cúi đầu thừa nhận vì tình thương mù quáng đã đi cướp tài sản, đẩy cả gia đình rơi vào bi kịch. Có mặt tại đó, nhiều người thở dài, tiếc nuối cho nam thanh niên trẻ, học thức cao, chỉ vì những phút suy nghĩ thiếu chín chắn mà vướng lao lý.

Trước khi vướng vào vong lao lý Kiên khai học cao học ngành kinh tế tại Trung Quốc. Mỗi lần về thăm nhà, thấy bố và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên rất buồn và thương mẹ. Trong đầu nam thanh niên lóe lên ý nghĩ sẽ đi trộm tiền để mua nhà, đưa mẹ đến nơi khác sinh sống.

Bị cáo Lê Đình Kiên tại phiên tòa. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Vnexpress đưa tin, có mặt tại tòa, chị Q. nạn nhân trong vụ cướp cho hay, lúc thấy Kiên vào phòng thì rất sợ hãi, vì lo lắng hai đứa trẻ sẽ bị hại nên làm theo các yêu cầu. Lúc ra ngoài rút tiền theo yêu cầu của tên cướp, chị nghĩ đây là cơ hội rất tốt để liên lạc với người thân. Chờ một tích tắc sơ hở, không quan sát của tên cướp, người phụ nữ này đã kịp báo cho bố là thiếu tướng công an.

Tại phiên xử, ông Trường cùng những người trực tiếp bắt cướp có đơn xin vắng mặt. Phía gia đình bị cáo chỉ có bố mẹ, song họ liên tục gục đầu nằm giữa bàn khóc, không nói được lời nào. Chị Q. và người giúp việc sau hồi thẩm vấn đã đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho Kiên để anh ta còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

"Bị cáo học thức cao, nếu thương mẹ thì phải cố gắng học xong để kiếm tiền, sau đó xử lý mọi việc sau. Giờ thì tiền cũng không có, tương lai rơi vào ngõ cụt, người thân sống trong đau khổ, giày vò, như thế không xót hơn sao?", một hội thẩm cho hay đây cũng là một bài học cho nhiều ông bố bà mẹ trong giải quyết các mâu thuẫn gia đình.

Sau cùng HĐXX tuyên phạt Lê Đình Kiên 7 năm tù về tội cướp tài sản. Được nói lời sau cùng, Kiên khóc, xin lỗi bố mẹ cùng gia đình bị hại, mong được tòa xử khoan hồng để sớm được trở về làm lại cuộc đời. Kiên cúi đầu bước ra xe thùng, nhìn mẹ già đứng thẫn thờ giữa sân tòa lau nước mắt.

Từ nhỏ Kiên sống rất tình cảm, chịu khó, chăm học. Kiên đặc biệt thương mẹ bởi mẹ vất vả, lo toan cho cả gia đình. Kiên tốt nghiệp 1 trường ĐH ở Hà Nội và giành được học bổng đi du học ở Trung Quốc, đang học thạc sĩ năm cuối và trong thời gian chờ bảo vệ luận văn. Hành động bộc phát đi cướp tài sản của Kiên khiến nhiều cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới việc Kiên có hành động như vậy có thể do hoàn cảnh sống xa nhà chi phối khiến đối tượng quá độc lập về tính cách.

Từ một thanh niên có học thức, là niềm hy vọng của cả gia đình có 2 anh em, Kiên rơi vòng lao lý. Đây cũng là một trong những bài học đắt giá đối với mỗi người...

Tác giả: Trúc Chi (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin