Hà Tĩnh: Bắt đối tượng tổ chức đưa người sang Trung Quốc bất hợp pháp

Theo cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Tĩnh, năm 2017 Hoàng Nghĩa Sỹ có đi lao động tại Trung Quốc và đến năm 2018 trở về nước và làm nghề lao động tự do. Qua gặp gỡ trao đổi với một số đối tượng Hoàng Nghĩa Sỹ có nhận lời đưa người sang Trung Quốc lao động bằng đường tiểu mạch, vượt biên qua biên giới không cần làm giấy tờ thủ tục, với chi phí từ 8-10 triệu đồng, trong đó phải đóng cho người đưa qua biên giới 6 triệu đồng, số còn lại dùng để chi tiêu sinh hoạt trong quá trình đi. Sau khi sang Trung Quốc Sỹ sẽ liên hệ, bố trí công việc cho NLĐ làm nghề sản xuất nồi niêu inox với mức lương từ 3.000 đến 4.000 Nhân dân tệ.

Khoảng 14h ngày 5/3/2018, Hoàng Nghĩa Sỹ cùng với vợ là Phan Thị Nhị và 8 công dân khác thuê xe 7 chỗ ra TP Vinh (Nghệ An) đón xe khách giường nằm đi lên bến xe Lạng Sơn. Khi lên đến nơi thì Sỹ liên hệ với một số đối tượng để sắp xếp bố trí đưa người qua biên giới. Đến ngày 7/3/2018, nhóm của Sỹ lên 2 ô tô cùng với nhiều người khác để đi vào khu vực biên giới qua đường mòn, lối mở.

Sau khi qua biên giới, nhóm người này được đón ra bến xe để đi đến Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đến tỉnh Quảng Đông, Sỹ bố trí nhà nghỉ và liên hệ công việc cho 8 lao động nói trên. Quá trình tổ chức cho người khác sang Trung Quốc lao động Sỹ được hưởng lợi tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Hiện nay, 8 người được Sỹ tổ chức đưa sang Trung Quốc trái phép đã về Việt Nam.

Qua đấu tranh bước đầu, Hoàng Nghĩa Sỹ khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 1/4/2021, Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Nghĩa Sỹ.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân Sinh