Hà Tĩnh: Bắt đối tượng “lướt” đất, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Tin Hà Tĩnh

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự.