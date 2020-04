Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, phó Giám đốc Bệnh viện vẫn tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Đoàn xe đưa dâu xuất phát từ Khách sạn Đức Tài có khoảng 20 - 30 chiếc

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để giảm thiểu nguy cơ lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, theo đó cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra thông báo tạm ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ tại các cơ sở rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu... trên địa bàn toàn tỉnh thế nhưng gia đình ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê vẫn tổ chức rầm rộ lễ cưới vợ cho con trai là điều khó có thể chấp nhận được.

Theo phản ánh của người dân vào sáng 31/3, chúng tôi chứng kiến đoàn xe cưới khoảng chừng 20 chiếc xế hộp xuất phát từ khách sạn Đức Tài đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê, đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng của ông Hùng gần UBND xã Gia Phố (Hương Khê).

Nhiều xe có BKS từ Huế

Đoàn xe đi từ đường mòn Hồ Chí Minh rồi đi vòng quanh Hồ Bình Sơn xong về nhà gia chủ.



Tại đây chúng tôi ghi nhận có nhiều xe ô tô gắn chữ hỷ đậu phía bên nhà và trong sân Trạm xá, Trường Mần non xã Gia Phố cùng tiếng cười nói rôm rả của nhiều người phía trong nhà, một vài người đứng ngoài đường mặt đỏ hừng hực.

Nhà gia chủ tổ chức đám cưới cho con.

Khi xe chúng tôi vừa dừng lại trước cổng nhà gia chủ, ngay lập tức có một người đàn ông đứng tuổi chạy đến xưng tên Đ., (Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Hương Khê). Sau màn chào hỏi và xưng danh, ông này cho biết, mình quen biết rất nhiều người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như nhiều quan chức từ cấp huyện cho đến tỉnh rồi xin bỏ qua chuyện này.

"Các chú thông cảm bỏ qua cho gia đình anh Hùng tý, anh Hùng với tôi là bạn bè với nhau từ lâu. Hơn nữa thông gia với anh Hùng trước làm lãnh đạo của một Phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nên tổ chức cưới hỏi cho con…", người tên Đ năn nỉ.

Xe dán chữ hỷ đậu trong sân Trạm xá, Trường Mần non xã Gia Phố

Được biết, gia đình ông Hùng tổ chức đám cưới cho con trai, hiện con trai ông Hùng đang làm việc tại bệnh viện TW Huế, con dâu cũng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước màn đón dâu bằng hàng chục xế hộp có thông tin cho rằng, con dâu anh Hùng đã thuê phòng ở tại khách sạn Đức Tài đóng trên địa bàn huyện Hương Khê từ tối hôm 30 đến sáng ngày 31/3, gia đình anh Hùng mới tổ chức rước dâu.

Như vậy, theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh là đóng cửa các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn…để chủ động phòng dịch nhưng Khách sạn Đức Tài vẫn bất chấp 'mệnh lệnh' vẫn đón khách từ Huế vào ở. Điều đáng nói tỉnh này đã có 2 ca nhiễm Covid-19.

Trước vấn đề này, ông Trần Viết Long - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho biết: "Việc gia đình anh Hùng tổ chức cưới cho con trai đã có trao đổi với xã, là xin tổ chức gói gọn và cũng đã giao việc này cho trung tâm y tế xã kiểm tra sức khỏe từng người đến ăn cưới".

"Còn việc cô con dâu là người nơi khác đến thì cũng đã có khai báo y tế và trung tâm y tế cũng đã kiểm tra sức khoẻ", ông Long khẳng định việc này xã đã làm tròn trách nhiệm

Đem vấn đề này trao đổi với ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa huyện Hương Khê, ông Sang cho biết: "Anh Hùng nằm trong Ban phòng chống dịch và có sự việc gia đình anh Hùng tổ chức làm đám cưới cho con trai, nhưng về phía lãnh đạo đã có chỉ đạo tổ chức làm lễ nhập gia tiên còn việc báo hỷ thì sau khi hết dịch rồi làm. Sự việc đã lỡ rồi anh em thông cảm đối với gia đình anh Hùng, chúng tôi sẽ họp bàn về việc này".

"Vì anh Hùng là cán bộ lãnh đạo quản lý nên anh em quán triệt không nên tổ chức rầm rộ, trong thời gian này anh hùng xin nghỉ nên tôi cũng không quản lý ngoài giờ", ông Sang thông tin thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Huy Hùng

Nguồn tin: thoivietbao.vn